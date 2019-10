Lotossa täysosuma – Täällä uusi miljonääri pelasi

Lotossa löytyi kierroksella 43/2019 yksi täysosuma. 2,4 miljoonan euron rivi pelattiin Helsingissä Kuusitien Alepassa. Voittaja saa rahat tililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen ja kun on käynyt todentamassa henkilöllisyytensä.

Oikea Lotto-rivi lauantain kierroksella on 2, 5, 14, 22, 25, 37 ja 39. Lisänumero on 38 ja plusnumero 17.



Myös 6+1-tuloksella voitti muhkean summan, peräti 812 941 euroa. Se napsahtaa Uudessakaupungissa asuvalle nettipelaajalle.



Ensi viikolla Loton pääpotissa on 1,2 miljoonaa euroa.



Lauantai-Jokerin oikea rivi on 0 7 2 7 2 3 6. Kierroksella löytyi yksi kuusi oikein -tulos. Voittaja oli jättänyt kuponkinsa sisään Perniön K-Supermarketissa. Hänen voittosummansa on 20 000 euroa.



Lauantain Lomatonnin oikea rivi on Nizza 44. Tonneja lähti jakoon 12 kappaletta.