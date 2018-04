Lotossa yksi täysosuma: 10 miljoonaa nettipelaajalle Kempeleeseen

Loton pääsiäislauantain arvonnassa löytyi yksi täysosuma. Veikkauksen mukaan 10 miljoonan euron potti menee nettipelaajalle Kempeleeseen.

Seitsemän oikein -tuloksen ohella löytyi kaksi 6+1 -tulosta. Nämä pelaajat nettoavat kummatkin runsaat 120 000 euroa.

Loton (kierros 13/2018) oikea rivi on 2, 4, 15, 18, 22, 26 ja 32. Lisänumero on 3 ja Plus-numero 17. Ensi viikolla jaossa on 1,2 miljoonaa euroa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 5 2 8 0 1 4. Jokerista ei löytynyt täysosumia.