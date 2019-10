Lotosta kymmenen miljoonan potti – Veikkaus tiedottaa lisää sunnuntaina

Lotossa pelattiin lauantaina yksi täysiosuma. Voittaja nettoaa rivillään kymmenen miljoonaa euroa. Veikkaus tiedottaa voitosta lisää huomenna sunnuntaina.

Loton kierroksen 41/2019 oikea rivi on 8, 10, 19, 28, 34, 36 ja 40.

Ensi viikolla Loton potissa on 1,2 miljoonaa euroa.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 5 9 7 2 3 6 4. Lauantai-Jokerista ei löytynyt täysosumia, mutta kuusi oikein tuloksia löytyi kolme kappaletta. Nettipelaaja Kuopiosta voitti 20 000 euroa. Hyllykallion R-kioskissa Seinäjoella rivinsä tehnyt pelaaja ja nettipelaaja Helsingistä olivat tehneet rivinsä tuplattuna ja kun viimeinen numero osui oikein, voitto tuplaantui 40 000 euroon.



Lomatonnin voittorivi on Kuala Lumpur 29. Lomatonneja voitettiin kuusitoista kappaletta.