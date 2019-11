Lottopotti kasvaa 2,4 miljoonaan – näissä kaupungeissa pelattiin yli 90 000 euron voitot

Loton kierroksen 45/2019 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potissa on 2,4 miljoonaa euroa.

Kierroksen oikea rivi on 1, 2, 7, 11, 17, 25 ja 32. Lisänumeroksi arvottiin 23 ja plussanumeroksi 9.



Arvonnasta löytyi kaksi 6+1-tulosta, joilla voittaa 91 735 euroa. Voitot menivät Mikkelissä Cafe Visulahdessa rivinsä pelanneelle asiakkaalle ja kymmenen osuuden porukalle, joka pelasi rivinsä Kokkolan Prismassa.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 0 1 9 4 2 1 8. Jokerista ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittorivi on Monaco 47. Lomatonneja lähti jakoon 18 kappaletta.