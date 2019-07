Lottopotti kipuaa jo kymmeneen miljoonaan – tänne menivät pienemmät suurvoitot

Loton kierroksen 27/2019 oikea rivi on 6, 10, 18, 25, 26, 33 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 35 ja plusnumeroksi 14. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti nousee 10 miljoonaan euroon.



Kierroksen ainoa 6+1 -tulos pelattiin Tampereella Hervannan kauppakeskus Duon R-kioskissa. Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten 220 544 euron potti on lunastettava Veikkauksen pääkonttorista Helsingissä.



Lauantai-Jokerin oikea rivi on 0 2 9 5 7 6 2. Täysosumia ei löytynyt, mutta kuusi oikein -rivejä löytyi kolme. Nettipelaaja Hyvinkäältä oli pelannut rivinsä tuplattuna ja kun viimeinen numero osui oikein, hänen voittonsa kaksinkertaistui 40 000 euroon. Teuvan ABC-liikennemyymälässä ja Suonenjoen Tokmannilla rivinsä tehneet pelaajat voittivat 20 000 euroa.