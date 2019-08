Loukkaantuneita sähköpotkulautailijoita tulee Helsingissä päivystykseen joka päivä – "Enemmän on ollut kuin polkupyöräilijöitä"

Helsingin kantakaupungin päivystyksestä vastaavaan Haartmanin sairaalaan on tullut kesän aikana jo yli 150 ihmistä sähköpotkulautailusta johtuvien vammojen takia, päivystyksestä kerrotaan STT:lle.

Toukokuun alusta alkaen on kirjattu 150 tapausta, mutta sairaalan mukaan kaikkia tapauksia ei ole kirjattu, joten määrä on todennäköisesti suurempi.

Mukana ovat ihmiset, jotka ovat hakeutuneet pientraumapäivystykseen riippumatta vamman tasosta. Valtaosa on ollut sähköpotkulaudan kuljettajia ja mukana on ollut jokunen kävelijä tai pyöräilijä, jota potkulautailija on töytäissyt, kertoo osaston lääkäri Aino Salmiheimo Haartmanin sairaalan pientraumapäivystyksestä.

– Enemmän on ollut sähköpotkulautailijoita kuin pyöräilijöitä, Salmiheimo kertoo.

Tyypillinen tilanne on Salmiheimon mukaan ollut, että on juotu alkoholia ja sitten otettu kotiin lähtiessä sähköpotkulauta alle.

– Heti kun on hyvä sää, tulee enemmän.

Sähköpotkulauta rinnastuu polkupyörään: molempia on liikennesäännösten mukaan kuljetettava kevyen liikenteen väylällä tai pyöräkaistalla, tai jos niitä ei ole, autokaistan sivussa. Kaikki eivät ole kuitenkaan tietoisia asiasta tai halukkaita ajamaan oikeassa paikassa, mikä on aiheuttanut kesän mittaan ärtymystä. Onnettomuusalttiutta lisää, että jopa 25 kilometriä tunnissa kulkevilla laudoilla ajetaan liki aina ilman kypärää ja usein myös humalassa.

Potkulautailijoilla ja pyöräilijöillä samanlaisia vammoja

Älypuhelimella vuokrattavia sähköpotkulautoja on ollut kesällä liikkeellä paljon etenkin Helsingin kantakaupungissa, joten kantakaupungin päivystystä hoitavan Haartmanin tilanne antanee jonkinlaista kokonaiskuvaa loukkaantumisista.

Vakavampia vammoja alueella saaneet ohjataan Töölön sairaalaan. Sieltä kerrotaan, että hoitoon on tullut kesäkuun alusta alkaen 35 loukkaantunutta sähköpotkulautailijaa. Heistä noin kolmasosa on leikattu.

– Eniten on ollut kasvojen ja pään alueelle kohdistuneita vammoja, ehkä runsas kolmannes. Vajaalla kolmanneksella on ollut ylä- tai alaraajan murtuma, kertoo ylilääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Kaisa Virtanen Töölön sairaalasta, joka kuuluu Helsingin yliopistolliseen sairaalaan.

Osalla on esimerkiksi irronnut hampaita.

Virtasen mukaan polkupyöräilijöitä tulee hoidettavaksi selvästi sähköpotkulautailijoita enemmän. Töölön sairaalaan tulee loukkaantuneita pyöräilijöitä joka päivä, potkulautailijoita keskimäärin joka toinen päivä. 4–5 vuoden takaisten tilastojen mukaan pyöräilijöitä tuli Töölön sairaalaan noin 500 vuodessa. Vertailussa täytyy ottaa huomioon, että potkulautailijoiden määrä, 35, on kahden kuukauden ajalta.

– Polkupyöräilijöille tulee samanlaisia vammoja kuin sähköpotkulautailijoille, mutta paljon vakavampia. Polkupyörillä mennään lujemmin, Virtanen kertoo.

Tampereella ei ruuhkaksi asti

Sähköpotkulautoja on vuokrattavissa myös esimerkiksi Tampereella ja Turussa. Ainakaan Tampereen päivystyksessä lautailijoista ei ole kuitenkaan muodostunut suurta asiakaskuntaa. Sähköpotkulaudalla loukkaantuneita on tullut päivystykseen silti muutama viikossa, mutta kyse on ollut usein pienistä vammoista, kuten asvaltti-ihottumista, kertoo ylilääkäri Sami Mustajoki Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) päivystyksestä. Pyöräilijöitä tulee sen sijaan Taysin päivystykseen joka päivä.

Turun yliopistollisesta keskussairaalasta arvioidaan, että sähköpotkulautailijoita hakeutuu murtumien vuoksi hoitoon viikoittain ja joitakin leikkaushoitoa vaativia vammojakin on ollut. Tarkempia lukumääriä ei kuitenkaan ollut perjantai-iltapäivällä saatavilla.

Sairaaloiden tiedossa ei ole yhtään sähköpotkulautoihin liittyvää kuolemantapausta, jollaisista on raportoitu esimerkiksi Ruotsissa.