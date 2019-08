Lounais-Suomeen luvassa voimakkaita sadekuuroja ja ukkosta

Hajanainen, kuuroluontoinen sadealue on kulkemassa Suomen yli pohjoista kohti, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Kostea ilmamassa on tulossa maan lounaisosaan, jonne on odotettavissa voimakkaita sadekuuroja. Rankkasadevaroituksia ei kuitenkaan ole annettu.

– Pohjoisella Itämerellä oli aamuyöllä isompi ukkosmyräkkä, joka on nyt rauhoittunut. Mutta ilmamassa on nyt ukkoselle suotuisa, päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa kertoi sunnuntaina aamupäivällä.

Odotettavissa on, että iltapäivän aikana pilvisyys voi lounaassa rakoilla, ja ukkoset saavat voimaa auringon lämmöstä. Maan lounaisosaan on siis luvassa ukkosia iltapäivän ja illankin aikana.

Ukkospuuskien todennäköisyys muilla alueilla, kuten Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä, on 20 prosentin tuntumassa.

– Saaristomerellä veden pintalämpötila on noin 20 astetta, mikä voi ehkä yöllä aiheuttaa sen, että jokunen, yksittäinen ukkoskuuro voisi tulla, Viljamaa mainitsee.

Etelä-Lapissa on selkeää, mutta pilvisyys lisääntyy, ja saderintama etenee koko ajan pohjoisemmaksi. Sadekuurot yleistyvätkin illan ja yön aikana Lapissa. Sinne ei kuitenkaan ole odotettavissa ukkosia.

Sateet jatkuvat huomenna lähes koko maassa, ukkosherkin alue yltää maan etelä- ja keskiosiin.