Lounais-Suomen poliisilaitoksen kiusaamisepäilyt eivät johtaneet syytteisiin – taustalla poliisimiesten talokauppariita

Syyttäjä ei nosta syytteitä tapauksessa, jossa Lounais-Suomen poliisilaitoksella epäiltiin epäasiallista kohtelua.

Poliisilaitoksella työskennellyt mies sanoi joutuneensa useiden kollegojensa kiusaamaksi. Jutussa oli epäiltynä yhteensä kuusi poliisilaitoksen työntekijää, joista viisi oli johtavassa tai esimiesasemassa.

Tapauksen taustalla ovat miehen ja toisen poliisin talokaupat, joista mies on tuomittu törkeästä petoksesta. Turun hovioikeuden mukaan mies jätti kertomatta ostajille puutteista talon paalutuksessa.

Oikeus katsoi, että mies aiheutti törkeällä petoksella vähintään 170 000 euron vahingon ja tuomitsi tämän 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Lokakuun lopulla annettu tuomio ei ole lainvoimainen, koska siihen on haettu valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Miestä on epäilty myös poliisin rekisterien lainvastaisesta käytöstä. Tässä asiassa tutkinta on edelleen kesken. Keväällä hänet irtisanottiin virastaan.

Väitetyt sanomiset jäivät epäselviksi

Talokaupat tehtiin vuonna 2012, ja kiusaaminen alkoi miehen mukaan vuonna 2014. Miehen mukaan työkaverit asettuivat kiistassa toisen poliisin puolelle, ja hän joutui kiusaamisen ja häirinnän kohteeksi.

Jutussa epäiltiin muun muassa kunnianloukkausta, työsyrjintää sekä työturvallisuusrikosta. Osassa epäilyistä syyttäjä katsoi, ettei poliisien syyllisyyden tueksi ollut todennäköisiä syitä. Kahden rikosepäilyn kohdalla syyttäjä piti epäiltyjen syyllisyyttä niin vähäisenä, ettei syytettä ollut syytä nostaa.

Kaikkiaan miehen väitteiden todenperäisyyden selvittämiseksi olisi tarvittu tarkempia tietoja siitä, mitä ja milloin on sanottu, kuka on sanonut tai edes siitä, kuka on väitettyjä sanomisia kuullut, oikeus katsoi.

– Kun edellä on todettu, että asiassa olisi tullut selvittää sitä, onko (miehen) kuvaamaa kiusaamista tapahtunut, on kyse ollut keskeisiltä osin väitteistä, jotka liittyvät pahan puhumiseen, mustamaalaamiseen ja maineen ja aseman kyseenalaistamiseen. Asiassa on jäänyt epäselväksi, mitä tällä tarkkaan ottaen on tarkoitettu, syyttäjä kirjoitti yhdessä päätöksistään.