Lounais-Suomessa runsaasti sinilevähavaintoja

Lounais-Suomessa on kuluvalla viikolla tehty sinilevähavaintoja meri- ja sisävesialueilla, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskus. Vakiohavaintopaikoilla sinilevähavainnot ovat olleet vähäisiä, mutta ely-keskuksen mukaan kansalaishavaintoina Lounais-Suomen vesistöiltä on tehty runsaita sinilevähavaintoja. Havaintoja on tehty niin meri- kuin sisävesialueilla.

Ely-keskuksen vakiohavaintopaikoilla tehtiin Saaristomeren kesän ensimmäinen sinilevähavainto Paimionlahden Harvaluodon uimarannalla. Puolestaan sisävesien vakiohavaintopaikoista levähavainto tehtiin Säkylän Pyhäjärven Kauttuassa.

Ely-keskus muistuttaa, että vettä ei pidä käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä, jos vedessä on silminnähden runsaasti sinilevää. Myös lapsien ja lemmikkien päästämistä rantaveteen on syytä välttää.