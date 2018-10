Lounasta ei pidä syödä ainakaan työpöydän ääressä – selvitimme, mikä on puolenpäivän tankkaustauon ihanteellinen mitta

Suomalaisille tyypillinen lounas on pikainen tankkaus. Maha tulee täyteen ­­– ehkä joskus liiankin, kun noutopöydän huuma vie mukanaan.

Tankkausta parempi tapa olisi syödä ja latautua rauhassa niin henkisesti kuin fyysisesti.

– Ihanteellinen tauko on aito tauko, jolla katkaistaan työpäivä niin, että aivot saavat lepoa. Sosiaalinen saa olla, mutta ei tarvitse, sanoo THL:n elintapoihin ja ravitsemukseen keskittynyt erikoistutkija Susanna Raulio.

Palautumisen kannalta erityisen hyvä tapa on lähteä viettämään lounastaukoaan työpaikan ulkopuolelle, käy ilmi Marjaana Sianojan Tampereen yliopistossa tekemästä psykologian väitöstutkimuksesta. Pidettävän tauon olisi hyvä kestää 20–40 minuuttia. Ohje koskee erityisesti tietotyötä tekeviä.

Lounasta ei siis pitäisi syödä ainakaan työpöydän ääressä.

– Tauon jälkeen ajatus taas kulkee. Fyysisessä työssä kuten rakennustyömailla kunnon lounastauon on todettu olevan yhteydessä pienempään määrään työtapaturmia, Raulio kertoo.

Erikoiskikkoja ei tarvita. Sianojan tutkimuksen mukaan riittää, että työasioista irrottautumisen lisäksi työntekijä saa itse päättää, miten taukonsa viettää. Sen sijaan palautumisen kannalta ei ole olennaista, viettävätkö työntekijät taukonsa yksin vai muiden kanssa.

Esimerkiksi lounastutkija Raulio kertoo mieluiten viettävänsä lounastaukonsa omassa THL:n henkilöstöravintolassa kollegoidensa kanssa jutellen muistakin kuin työasioista.

Työasioiden pohtiminen vapaa-ajalla ennusti väitöksen mukaan uniongelmia ja lisääntynyttä uupumusasteista väsymystä vuotta myöhemmin. Tutkimukseen vastasi yli 1800 työntekijää useista organisaatioista. Tyypillisimmät alat olivat koulutus julkinen hallinto, media ja informaatioteknologia.

Lounaspalavereita ei kuitenkaan tarvitse Raulion mielestä alkaa vältellä kuin ruttoa, vaikka ne eivät ehkä palautumista edistäkään.

– Jos vaihtoehtona on jättää lounas kokonaan syömättä, on lounaspalaveri ihan ok vaihtoehto. Sellaisen pitäisi kuitenkin olla poikkeus, ei sääntö.

– Kaikilla meillä on joskus kiire, mutta jos lounaista tingitään jatkuvasti ja elämä on päivästä toiseen aikaa vastaan juoksemista, se rupeaa näkymään terveydessäkin.

Vaikka noutopöydässä on riski ylensyöntiin, henkilöstöravintolassa toteutuu usein kaivattu yhteisöllisyys ja siellä lounastavilla ruokavalinnat ovat useammin terveellisempiä kuin muilla.

Henkilöstöravintolassa lounastavat esimerkiksi söivät Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan useammin tuoreita kasviksia kuin muualla ruokailevat. Miehet tulivat sinuiksi erityisesti kalaruokien kanssa.

– Henkilöstöravintoloiden saatavuus kuitenkin jakaantuu epätasa-arvoisesti. Juuri he, joilla olisi eniten petraamista ruokavalioissaan, syövät usein eväitä tai ruokailevat huoltoasemilla, Raulio sanoo.

Raulion mukaan monissa suomalaisyrityksissä on ruvettu tekemään niin, että työntekijät merkkaavat lounastauon jo etukäteen julkiseen kalenteriinsa niin, että siihen ei voi varata kokousta.

– Kaikki alkaa asian tiedostamisesta ja lounaan hyödyn ymmärtämisestä. Puolen tunnin syömiseen käytetyn ajan saa takaisin iltapäivällä, kun ei ala väsyttää ja energiatasot eivät heittele, Raulio sanoo.

Ja jos ehtii, lounastaukoon kannattaa yrittää sisällyttää ulkoilu. Sianojan tutkimuksen mukaan vartin puistokävelyihin osallistuminen lounastauon aikana oli yhteydessä parempaan keskittymiskykyyn ja vähäisempään väsymykseen iltapäivällä kuin tauon viettäminen totuttuun tapaan.

Myös Jyväskylän yliopiston tuoreessa tutkimuksessa on havaittu päivittäin luonnossa ulkoilevien työntekijöiden kokevan työssään muita enemmän tarmokkuutta ja omistautumista.

Erityisesti ne työntekijät, jotka ulkoilivat myös työajalla, raportoivat työhyvinvointinsa korkeaksi.