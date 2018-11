Lue presidentti Sauli Niinistön puhe kokonaisuudessaan: "Presidentti Mauno Koivisto jätti syvän ja pysyvän jäljen"

Rouva Tellervo Koivisto, rouva Assi Koivisto-Allonen,

arvoisat kuulijat, bästa åhörare

Presidentti Mauno Koivisto jätti syvän ja pysyvän jäljen kansakuntamme historiaan. Hänen elämäntyöstään täydentyi kartta, joka vahvisti kansanvaltaista Suomea ja johdatti kohti uutta vuosituhatta.

Presidentti Koiviston kartan keskeiset reitit - eheys, luottamus, oikeudentunto, demokratia ja parlamentarismi ovat suuntia joihin meidän on jatkossakin hyvä kulkea.

Suomen kansa tunsi presidenttinsä ja luotti häneen ja hänen toimintaansa isänmaan parhaaksi.

Kartan är ett uttrycksfullt monument.

En karta visar vägen och beskriver terrängen.

Utan karta är det svårt att planera rutten, och risken för att gå vilse ökar.

En karta ger oss också en uppfattning om proportioner.

Om att vi är en del av en större helhet, världsordningen.

För dess regler och enighet arbetade president Koivisto otröttligt.

Kartta on paljon puhuva muistomerkki.

Kartta osoittaa tien ja kuvaa maaston.

Ilman sen tukea on reittiä vaikea suunnitella ja eksymisen riski kasvaa.

Kartta antaa myös ymmärryksen mittasuhteista.

Siitä, että olemme osa suurta kokonaisuutta, maailmanjärjestystä.

Sen sääntöjen ja yhtenäisyyden eteen presidentti Koivisto teki väsymättömästi töitä.

Arvoisat kuulijat,

Elämme aikaa, jota on kuvattu totuudenjälkeiseksi. Sellaista menoa on, että jo sanotaan ennen kuin yhtään fundeerataan. Ei Mauno Koiviston karttakaan linnuntietä johtanut, matkalla on ollut kivisiä kulkuja ja pahoja mutkia. Mutta ei koskaan umpikujaa. Sanoma meille on selkeä: aina on tie tulevaisuuteen. Ja tulevaisuuteen meidän on suunnattava.

Historian muistaminen ei tarkoita menneisyyteen tarrautumista. Tämä kivi kyllä kestää. On meidän ja meidän jälkeemme taas muiden tehtävä huolehtia siitä, että maa sen ympärillä kukoistaa.