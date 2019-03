Lue tästä opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajan Esko Rannon juhlapuhe TUL:n Keski-Suomen piirin 100-vuotisjuhlassa Jyväskylässä

Suomen Työväen Urheiluliiton Keski-Suomen piirin 100-vuotisjuhla järjestettiin piirin perustamispäivänä lauantaina 9.3.2019 Jyväskylän Työväentalon Aalto-salissa.

Juhlapuheen piti Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta- ja nuoriso osaston ylijohtaja Esko Ranto. Puheen yhtenä kärkenä oli vahvan kansalaistoiminnan järjestökentän tärkeyden merkitys suomalaiselle liikunta- ja urheilutoiminnalle.

Lue Rannon puhe kokonaisuudessaan alta.

"Hyvät juhlavieraat

Suomalaisessa liikuntaelämässä vietetään tänä ja ensi vuonna monilla tahoilla 100-vuotisjuhlia. Kunnallisen liikuntatoimen synnystä tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta, koska maan pääkaupungin Helsingin liikuntatoimi käynnisti toimintansa vuonna 1919. Valtion urheilulautakunta puolestaan perustettiin vuonna 1920 ja sen ensimmäiseksi tehtäväksi määriteltiin urheilujärjestöjen valtionavustuksista päättäminen. Vietämme siis ensi vuonna valtion liikuntahallinnon 100-vuotisjuhlaa. Tänään täällä Jyväskylässä juhlimme 100-vuotiasta TUL:n Keski-Suomen piiriä. Työväen Urheiluliitto ja monet sen piirit perustettiin siis 100 vuotta sitten vuonna 1919.

Vaikka edellä kuvattu kolmen tahon 100-vuotisjuhlan osuminen niin lähelle toisiaan lienee osin sattumaakin, on kuntien, järjestöjen ja valtion kolmiyhteyden tunnistaminen tärkeää huomata, jotta voisi ymmärtää suomalaisen liikuntaelämän kehittymistä. Suomalaisen liikuntaelämän voimavaroja ovat nimenomaan olleet aktiivinen kansalaisjärjestökenttä ja kuntien vahva rooli liikunnan edellytysten luojana niin liikuntapaikkarakentamisen kuin seurojen avustamisenkin kautta. Valtio on omalta osaltaan liikunta- ja avustuspolitiikallaan tukenut ja vauhdittanut kehitystä, mutta kehityksen moottoreita ovat olleet järjestöt ja kunnat.

Olen myös henkilökohtaisella tasolla saanut olla edellä mainitussa kolmiyhteydessä eturintamassa mukana. Olenhan ollut Helsingin kaupungin liikuntajohtaja, TUL:n pääsihteeri ja nyt Suomen valtion liikuntapolitiikasta vastaava virkamies. Tästä henkilökohtaisesta kokemuksesta käsin haluan sanoa tälle yleisölle täällä Aalto-salissa, että myös tulevaisuudessa tarvitsemme kaikkien näiden kolmen tahon aktiivista toimintaa ja tiivistä yhteistyötä liikunnan edistämisessä. Liikunnan laajamittainen järjestäminen ei ole mahdollista ilman monipuolista vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Riittävät edellytykset liikunnalle voidaan puolestaan luoda vain kuntien toiminnalla ja vieläpä siten, että liikunta on jatkossa sivistyskunnan tärkeä menestystekijä. Ja valtionhallinnossa liikunta tulee nostaa entistä näkyvämpään asemaan siten, että fyysisen aktiivisuuden edistäminen on osa koko yhteiskuntapolitiikkaa. Suomi tarvitsee lisää liikuntaa kaikissa ikä- ja väestöryhmissä.

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikäryhmissä onkin parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan Suomen historian ensimmäisen liikuntapoliittisen selonteon pääviesti. Liikunta on vietävä kaikkialle sinne, missä ihmiset muutoinkin ovat eli päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin, korkeakouluihin, työpaikoille, vanhainkoteihin jne. Lisäksi tarvitaan terveydenhuoltosektorin entistä voimakkaampaa panosta liikunnan käyttämisessä niin ennalta ehkäisevän kuin hoitavan terveydenhuollon välineenä. Kuntien on oltava aktiivisia liikuntaneuvonnassa. Ja järjestöjä tarvitaan entistä enemmän myös aikuisliikuntatoiminnan järjestäjänä. Olen ollut hieman huolissani siitä, että kunto- ja terveysliikunta ei näytä olevan painoarvoltaan liikunnan järjestötoiminnassa tällä hetkellä kokonaisuutena sellaisessa asemassa kuin sen tulisi olla. TUL on aina ollut tällä sektorilla aktiivinen ja näyttää siltä, että sen panosta tarvitaan jatkossa entistä enemmän kunto- ja terveysliikunnan saralla.

Liikuntapoliittinen selonteko lähtee siitä, että liikunnan kansalaistoiminnalla on jatkossakin tärkeä rooli suomalaisten liikuttamisessa. Selonteko linjaa, että liikuntakulttuurissa on tavoiteltava tilannetta, jossa mahdollisimman suuri osa liikuntatoiminnasta organisoituu nimenomaan kansalaistoiminnan kautta. Järjestöjen avustamisen lähtökohdaksi selonteko linjaa kansalaistoiminnan autonomian eli sen, että avustamisella edesautetaan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä se omista lähtökohdista. Samalla selonteko tuo esille myös kansalaistoiminnan oman vastuun. Jotta yhteiskunta voi kattavasti avustaa kansalaistoimintaa ja antaa sille lainsäädännöllistä erityisasemaa, on kansalaistoiminnan säilyttävä selkeästi omaleimaisena, ensisijaisesti vapaaehtoistyöhön perustuvana sekä yritys- ja palveluntuotantotoiminnasta erottuvana toimintamuotona, johon kansalaiset voivat laajasti osallistua ilman taloudellisia tai muita esteitä.

Valtakunnallisille liikuntajärjestöille myönnettävien avustusten osalta selonteko toteaa, että niiden tarkoituksena on ensisijaisesti ylläpitää ja kehittää laajapohjaista liikunnan kansalaistoimintaa Suomessa ja tarjota sitä kautta väestölle monipuolisia harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia. Selonteko linjaa, että kun on kyse kansalaisten liikuntaharrastuksen edistämisestä, paras lopputulos saavutetaan mahdollisimman laajan ja monipuolisen liikunnan järjestökentän kautta. Valtion tehtäväksi selonteko määrittää valtakunnallisten liikuntajärjestöjen tukemisen, kun taas päävastuu seurojen tukemisesta on kunnilla. Selonteon mukaan suomalaisen liikuntajärjestelmän toimivuuden kannalta ehdoton edellytys on, että kaikki kunnat osoittavat merkittävässä määrin avustuksia liikunta- ja urheiluseuroille ja osoittavat liikuntapaikat ainakin lasten ja nuorten toiminnan osalta joko maksutta tai hyvin edullisesti seurojen käyttöön.

Työväen Urheiluliitto on läpi vuosikymmenten ollut yksi vahvimmista kansalaisjärjestöistä Suomessa ja on sitä tänäkin päivänä huolimatta liikunnan järjestökentässä tapahtuneista mittavista muutoksista. TUL:n toiminnan jälki on näkynyt ja näkyy monella tavalla suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkkeinä voisi mainita mm. vahvan joukkojuhlaperinteen näyttävine liittojuhlineen, menestyneet urheilijat, monipuolisen toimintakulttuurin, laadukkaat kehittämishankkeet sekä myös yhteiskunnallisen aktiivisuuden, joka on johtanut moniin uudistuksiin Suomessa. Yksi tärkeimmistä TUL:n aloitteista vuosikymmenten saatossa oli esitys veikkausyhtiön perustamisesta. Tuolla aloitteella ja sen menestyksellisellä toteuttamisella on ollut korvaamaton merkitys suomalaiselle liikuntakulttuurille.

Haluan tässä tilaisuudessa näin TUL:n 100-vuotisjuhlavuonna nostaa esille kuusi suomalaisen liikuntakulttuurin kehittämisen kannalta tärkeää asiaa, jotka tavalla tai toisella liittyvät läheisesti myös Työväen Urheiluliittoon. Ensimmäinen näistä on aate. Ja nyt en tarkoita pelkästään työväen aatetta vaan ylipäätään sitä, että kansalaistoimintaan on hyvä liittää ja sisältyä laajempia yhteiskunnallisia päämääriä, jotta se olisi pitkällä tähtäimellä menestyksellistä. Urheilu sinänsä on hieno asia, mutta jos sitä ei tarkastella laajemmassa viitekehyksessä, se voi helposti myös ajautua sivuraiteelle tai siltä voi loppua kantokyky ihmisten keskuudessa. Kun tarkastelen tämän päivän suomalaista liikuntaelämää, minulle herää joskus kysymys: missä on into, missä on hehku, missä on aate? Mielestäni on hyvä, että Suomessa on TUL:n kaltainen yhteiskunnallisesta aatteesta ponnistava liikuntajärjestö, FSI:n kaltainen ruotsinkielisestä toimintakulttuurista ponnistava järjestö tai Suomen Ladun kaltainen luonnosta ja siellä liikkumisesta voimansa saava järjestö. On myös hyvä, että meillä on alueellisia liikuntakulttuureja ja alueellisia liikuntajärjestöjä. Myönnän, että suhtauduin pari vuosikymmentä sitten varsin kriittisesti niihin liikunnan aluejärjestöihin, jotka silloin syntyivät. Olin väärässä, sillä niitä tarvitaan. Näin 61-vuotiaana voi jo myöntää olleensa yhdessä asiassa väärässä. Suomi tarvitsee myös jatkossa erilaisista aatteellisista ja yhteiskunnallisista lähtökohdista ponnistavia liikuntajärjestöjä. Muutoin seurauksena on liiallisen yhtenäiskulttuurin uhka ja sitä kautta toiminnan näivettyminen.

Toinen koko suomalaisen liikuntakulttuurin kannalta tärkeä kysymys on liikuntaharrastuksen hinta. TUL:n kenties suurin yhteiskunnallinen ansio 100-vuotisessa toiminnassaan on ollut se, että myös vähävaraisten perheiden lapset ovat voineet laajasti osallistua liikuntatoimintaan. Tästä sain aikanaan TUL:n pääsihteerinä toimiessani kiitosta mm. puolustusvoimien edustajilta, jotka olivat kiinnittäneet huomiota TUL:n merkitykseen työläistaustaisista kodeista tulevien varusmiesten kunnon kohottajana. Tällä hetkellä harrastamisen hinta on suurin lasten ja nuorten liikuntaharrastusmahdollisuuksia koskeva uhka. Viime aikoina on korostettu ammattimaisuutta myös lasten ja nuorten harrastamisessa ja se on omalta osaltaan kiihdyttänyt harrastamisen hinnan nousua. Tulevaisuuden ratkaisu ei voi olla se, että harrastamisen hinta koko ajan nousee ja vähävaraisten mahdollisuuksia olla mukana pyritään hoitamaan erilaisilla sosiaalituilla. Kestävä ratkaisu voi olla vain se, että seurat itse pitävät harrastamisen hinnan mahdollisimman halpana ja kunnat tukevat tätä esimerkiksi antamalla liikuntapaikat ilmaiseksi lasten ja nuorten seuratoimintaan. Meille on saatava syntymään sellainen toimintakulttuuri, jossa seurat kilpailevat siitä, kuka tarjoaa harrastusta edullisimmin. Pitäkää huoli siitä, että ainakin TUL:n seurat säilyvät jatkossakin paikkoina, joissa kaikki voivat olla mukana.

Kolmas suuri kysymys on kasvatus ja nimenomaan liikuntakasvatus. Oletteko huomanneet, että tämä vielä 1980-luvulla suuressa arvossa ollut käsite on lähes kokonaan hävinnyt liikuntakeskustelusta Suomessa. Kuitenkin kyse on aivan oleellisesta asiasta ja välttämättömästä näkökulmasta liikunnan kehittämisessä. Suomalaisen seuratoiminnan kehitys ei tältä osin ole hyvä. Liian moni vanhempi tuo lapsiaan seuratoimintaan hyvin kapealla näkökulmalla esimerkiksi kehittymään tulevaksi NHL-tähdeksi ja liian monessa lajiliitossa lisenssiurheilijoiden painopiste on noin 10-vuotiaissa lapsissa. Kaikkien ala-asteikäisten pitäisi myös seuratoiminnan kautta saada monipuolista liikuntakasvatusta eikä kukaan ala-asteikäinen saisi vielä erikoistua yhteen lajiin. Yläasteikäisilläkin pitäisi olla vielä vähintään kaksi tasavertaista lajia. Tämä on asia, jossa yhdistyvät sekä lapsen oma etu että myös parhaat mahdolliset edellytykset kehittyä huippu-urheilijana. Ja kyllä urheiluseuratoimintaan on edelleen tarpeellista kytkeä myös yleisiä kasvatuksellisia päämääriä. TUL:lla on näissäkin asioissa kunniakas perinne. Monipuolisuus on aina ollut luontainen osa TUL:n toimintakulttuuria ja kasvatus on aina ollut läsnä liiton toiminnassa. TUL:n vanha periaate ”emme kasvata ruumista emmekä sielua vaan ihmistä” on edelleen kestävä toimintaperiaate vaikka koko Suomen urheilulle. Toivottavasti TUL omalta osaltaan vaalii tätä ja vaikkapa opastaa muitakin samalle tielle.

Neljäs asia, jonka haluan nostaa esille, on kansalaistoiminnan ja erityisesti urheiluseurojen johtaminen. TUL:lla oli ainakin takavuosina ylivoimaisesti paras seurajohtajakoulutusjärjestelmä Suomessa. Jos liikunnan kansalaistoiminta halutaan pitää elävänä myös jatkossa, tarvitsevat seurajohtajat lisää koulutusta ja tukea. Tämä näkökulma on nykyisin valitettavan vähän esillä. Myös yhteiskunnan on edelleen karsittava niitä byrokraattisia velvoitteita, joita seuratoimintaa kohdistuu. Tämä on kuitenkin hoidettava vastuullisella tavalla ja siten, ettei synnytetä uudestaan mitään matkalaskukikkailua tai muita veronkiertoautomaatteja. Toivottavaa on, että liikuntajärjestöt panostavat jatkossa seurajohtajien koulutuksen ja seuratoiminnan edunvalvontaan. Seuratoimintaa ei voi johtaa yrityselämän tai julkishallinnon opeilla, koska kansalaistoiminnassa toiminnan resurssit ja mukana olevien ihmisten toimintamotivaatiot määrittyvät aivan omintakeisella tavalla.

Viides asia, johon liikuntaväen tulisi nyt aivan uudella tavalla havahtua ja ryhtyä muuttamaan toimintatapojaan, on ilmastonmuutos ja siitä johtuva ympäristöasioiden entistä suurempi huomioon ottaminen liikuntatoiminnassa. Jos tarkastelen asiaa siitä näkökulmasta, millaisia yhteydenottoja ministeriöön tulee, ei asiaa ole kovin paljoa liikuntajärjestökentässä noteerattu. Edelleen meille tulee yhä lisääntyvässä määrin esityksiä ja vaatimuksia yhä suuremmista rakentamishankkeista. Suunnistuksen sisähalliakin on jo yhdessä keskustelussa puolileikillisesti sivuttu. Nyt olisi liikuntakulttuurissa aika ryhtyä pohtimaan hyvinkin suuria toimintatapamuutoksia. Ilmastonmuutos tulee johtamaan väistämättä hyvin suuriin toimintatapamuutoksiin ja ehkäpä joidenkin liikuntalajien loppumiseen kokonaan. Liikuntaväki ei voi tumput suorina jatkaa toimintaansa samaan tapaan kuin ennen. Esimerkkinä tulevaisuuden vaatimuksista on liikuntatoimintaan liittyvän matkustamisen, erityisesti lentomatkustamisen, vähentäminen. TUL liittyi aikanaan Suomen Luonnonsuojeluliiton jäseneksi. Voisiko se ottaa roolia ympäristökeskustelun vetäjänä suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Sillä vetopaikalla ei nyt näytä olevan ketään.

Kuudes asia, johon haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota, on kansainvälinen aktiivisuus. Olen monella tavalla huolissani kansainvälisen urheilujärjestelmän tilasta. Monessa kansainvälisessä lajiliitossa on pahoja ongelmia ja erilaisia korruptiotapauksia on viime vuosina tullut taas liikaa esille. Suuria kansainvälisiä urheilutapahtumia järjestetään maissa, joissa ihmisoikeustilanne on ongelmallinen ja joissa liikuntapaikkoja rakennetaan sietämättömissä oloissa käytännössä lähes orjatyövoimalla. Toivottavaa olisi, että suomalaiset urheilujärjestöt olisivat aktiivisia ja myös julkisuudessa äänekkäitä toimijoita kansainvälisten urheilujärjestöjen suuntaan niin, että edellä mainitut kehityssuunnat saadaan loppumaan. Samoin olisi toivottavaa, että suomalaiset urheilujärjestöt myös käytännön toiminnassaan ja toimillaan osoittaisivat, etteivät ne edellä kuvattuja ilmiöitä hyväksy. TUL:lla on tässäkin asiassa kunniakkaita perinteitä mm. apartheid-politiikan kriitikkona. Voisiko TUL olla yhtenä vaikuttajana siihen, että suomalaisesta urheilujärjestökentästä tulisi taas nykyistä äänekkäämpi ihmisoikeuksien, demokratian ja solidaarisuuden puolustaja kansainvälisessä urheiluelämässä.

TUL:n Keski-Suomen piiri on aina ollut yksi liiton vahvimmista piireistä ja näkyvimpiä alueellisia toimijoita koko Suomessa. Piirin seuraverkko on monipuolinen ja kattaa koko toiminta-alueen. Osa TUL:n Keski-Suomen piirin seuroista on valtakunnallisestikin tarkasteltuna ja kaikki liikuntajärjestöt huomioon ottaen koko Suomen suurimpia ja vahvimpia. Monet TUL:n Keski-Suomen piirin seurat ovat myös urheilumenestyksellä mitaten olleet vahvoja. Piirillä on ollut myös merkittävä liikuntapoliittinen vaikutus maassamme, eikä vähiten sen vuoksi että yhteys Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan on ollut läheinen ja toimiva. Keski-Suomi on kaiken kaikkiaan liikuntaystävällinen toimintaympäristö, johon TUL:n piiriin kaltainen aktiivinen toimija istuu jatkossakin erinomaisesti. Haluan opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta kiittää TUL:n Keski-Suomen piiriä mittaamattoman arvokkaasta 100-vuotisesta työstä ja toivottaa menestystä myös tulevalle 100-vuotiskaudelle."