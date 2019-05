"Lukemattomat kotkat" bongasivat lintuja aamuvarhaisesta asti, mutta vaatimaton tulos harmitti – "Tornien taistossa tämä bongauspaikka pärjää vain lintujen muuttopäivänä"

Sentin lumikerros peittää lehtomaisen kevätmaiseman läpi etenevät pitkospuut ja maan pinnan. Lämpöä on pari astetta, ilmassa leijuu harvakseen pulverimaisia lumihiutaleita ja auringon valo säteilee ohuen pilvipeitteen läpi kaislaiseen rantaan.

Rastaat, harakat, naakat sekä tiaiset pelmahtelevat lentoon maasta ja puiden oksilta, kun valokuvaaja Agata Anttonen taivaltaa edelläni kohti Hämeenlahden lintutornia. Lintujen koipien jälkiä on runsaasti maata peittävässä ohuessa puhtaassa lumessa. Kello on 10.15 lauantaina aamupäivällä, kun saamme torniin näköyhteyden. Siellä viisihenkinen Lukemattomat kotkat -tiimi on bongannut lintuja jo runsaat viisi tuntia.

Kolea ja tuulinen aamu on jättänyt miehiin jälkensä. Se on punertanut viisikon poskia, ja Tero Toivanen kuulostaa aavistuksen pettyneeltä.

– Tämän alueen olosuhteet lintujen pesimäpaikkana ovat heikentyneet selvästi 1990-luvun vuosista. Täällä pesii toki jokunen silkkiuikku, tavi ja sinisorsa, mutta Tornien taistossa tämä bongauspaikka pärjää vain lintujen muuttopäivänä. Näissä olosuhteissa linnut eivät liiku, sanoo Toivanen.

– Hyönteissyöjät ovat kovilla. Sen näkee siitä, että ne tulevat nurmikoille syömään. Kyllä ne muutaman päivän kylmästä jaksosta selviävät, Toivanen toteaa.

Ari Sylgren jatkaa puhetta.

– Juuri nyt saatiin muuten 50 lajin raja rikki, ja 60 lajia kolmen jäljellä olevan tunnin aikana on ehkä mahdollinen. Tänään jäädään kaikkiaan vaatimattomaan tulokseen, Sylgren harmittelee.

Tunnistamattoman pikkulinnun paluu tornin läheisyyteen liimaa heti Matti Häkkilän, Petri Kuhnon ja Jyrki Torniaisen kiikareiden ääreen.

– Liian kaukana, ei pysty sanomaan enkä arvaile, sanoo Häkkilä kun lintu kuin kiusakseen ottaa taas siivet alleen.

Päivän aikana Hämeenlahden lintutornissa käy 20 ihmistä seuraamassa taiston etenemistä. Päivän kiinnostavimmiksi havainnoiksi kirjataan tilhi ja kivitasku. Havaintoja kertyy lopulta 70 lajista.

Esimerkiksi samaan aikaan Jämsässä Juokslahden Vilusen tornissa nelihenkinen Pöllöt-joukkue havaitsee 48 lajia, joista kiinnostavimpina se pitää pikkulokkia ja mustapyrstökuiria.

Tornien taisto on BirdLife Suomen leikkimielinen toukokuun alun kahdeksantuntinen lintujen havaitsemiskilpailu. Päivä tutustuttaa lintuharrastukseen, ja osallistumismaksuilla saadaan varoja linnustonsuojeluun. Siihen voi osallistua kuka tahansa. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin 4. toukokuuta.

– Päivä antaa hyvän kuvan muuttotilanteesta, kun koko maassa yli 330 tornissa on osaavia bongareita, sanoo Toivanen.