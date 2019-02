Lukijan vinkki sai vipinää jääpuikkojen pudottamiseen Huhtasuon koululla – alue rajattiin pikapikaa

Valpas ohikulkija huomasi keskiviikkona suuria jääpuikkoja roikkumassa Jyväskylän Huhtasuon yhtenäiskoulun räystäältä ja kertoi havainnostaan Keskisuomalaiselle. Toimituksesta kysyttiin asiaa kiinteistön kunnossapidosta vastaavalta Caverion Oy:ltä.

– Kävimme heti soiton jälkeen katsomassa mikä tilanne on, ja olihan siellä jääpuikkoja. Laitoimme saman tien lippusiiman riskialueen ympärille, ja torstaina jääpuikot käydään pudottamassa pois, aluepäällikkö Sami Remes kertoi.

Vaikka räystäiltä roikkuvat jääpuikot voivat toisinaan kieliä rakennuksen rakenteellisista vioista, sellaisista ei Remeksen mukaan Huhtasuolla ole kyse.

– Tämä on tyypillinen suojasään ilmiö talossa, jossa on räystäslämmitys. Se kytkeytyy tietyssä lämpötilassa päälle sulattamaan lunta, ja jos on pakkasta, valuva vesi voi jäätyä jääpuikoiksi. Huolissaan pitäisi olla, jos jääpuikot ilmestyisivät kovilla pakkasilla, Remes sanoi.

Siihen, miksi jääpuikot ovat vain osassa katonreunaa, vaikuttaa muun muassa katon muoto.

– Nyt havaitut jääpuikot eivät ole välituntialueella, mutta käymme ne joka tapauksessa sieltä pudottamassa, Remes sanoi.