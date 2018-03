Lukio kasvatti suosiotaan

Yhteishaku toisen asteen koulutukseen houkutteli melkein 72 000 hakijaa. Haettavana oli yhteensä vajaat 80 000 aloituspaikkaa. Yhteishaku päättyi tiistaina.

Lukiopaikkoja koko maassa on tarjolla lähes 38 000, joista noin 2 700 on ruotsinkielisissä kouluissa. Aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa on vajaat 42 000, joista 1 850 ruotsinkielisiä.

Opetushallitus kertoo, että hakijoista 52 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 48 prosenttia lukioon. Viime keväänä osuudet olivat 54 ja 46.

Suosituin ala ammatillisessa koulutuksessa on yhä sosiaali- ja terveysala, johon oli 5 200 hakijaa. Seuraavaksi suosituimmat ovat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, liiketalous ja kauppa, arkkitehtuuri ja rakentaminen, sähkö- ja automaatiotekniikan ala sekä kauneudenhoitoala.

Oppilaitokset voivat halutessaan järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen koulutukseen huhti–toukokuun aikana.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 14. kesäkuuta. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 28. kesäkuuta.