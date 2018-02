Lukioiden ja ammattikoulujen yhteishaku syksyn koulutuksiin alkamassa

Lukioiden ja ammattikoulujen yhteishaku syksyn koulutuksiin käynnistyy alkaneella viikolla. Yhteishaku alkaa tiistaina 20. helmikuuta ja päättyy tiistaina 13. maaliskuuta.

Ammatillinen koulutus on muuttumassa merkittävästi. Tarjolla olevien tutkintojen määrä on puolittumassa, jolloin ammatillisia perustutkintoja on 43, ammattitutkintoja 65 ja erikoisammattitutkintoja 56.

Vaikka ammatillisen koulutuksen hakukohteet vähenevät, opiskelijat saavat tutkintonsa sisällä tehdä yksilöllisiä valintoja huomattavasti enemmän kuin aiemmin.

Uudistus tulee voimaan porrastetusti kolmessa vaiheessa. Tutkintomuutokset päivitetään kokonaisuudessaan viimeistään tammikuuhun 2019 mennessä.

Ammatillisen koulutuksen reformi hyväksyttiin kesäkuussa 2017. Uusi laki tuli voimaan tämän vuoden alussa.