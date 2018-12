Lukuinto lisääntyi kun kirjasto on aina auki – omatoimipalvelujen ansiosta kävijämäärät ovat jopa nelinkertaistuneet Jyväskylässä

Jyväskylän omatoimikirjastot ovat neljän toimintavuotensa aikana osoittaneet, että pidemmät aukioloajat lisäävät selvästi kirjastojen kävijä- ja lainausmääriä.

Keltinmäessä kirjaston kävijämäärät yli nelinkertaistuivat, kun omatoimikirjasto avattiin vuosi sitten. Lainauksia tehtiin marraskuussa noin kaksituhatta enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Kortepohjan kirjasto on kasvattanut niin lainaus- kuin kävijämääriään kaikkein eniten, 50 000 vuosilainalla neljän omatoimivuotensa aikana.

Kuokkalaan elokuussa avattu lähikirjasto varustettiin omatoimikirjastoksi alusta asti. Henkilökuntaa on paikalla arkipäivisin 5–6 tuntia iltapäiväpainotteisesti, mutta omatoimiaikaan kirjastoon pääsee aamukahdeksalta alkaen iltayhdeksään saakka, myös viikonloppuisin. Marraskuussa lainoja oli kertynyt jo yli 10 000 kappaletta.

– Tilastojen valossa näyttää siltä, että omatoimikirjastot lisäävät kirjastojen käyttöä, kertoo Jyväskylän kaupungin verkkopalvelujen suunnittelija Juha Hälinen.

Jyväskylän kaupunki on perustanut ja laajentanut omatoimikirjastoja vaiheittain ympäri kaupunkia. Keltinmäen kirjasto toimi aluksi omatoimikirjastona vain viikonloppuisin. Kesäkuun alusta omatoimimallia laajennettiin myös arkipäiviin.

– Asiakkaat ovat löytäneet omatoimikirjaston vähitellen, kertoo kirjastovirkailija Tiina Ohra-aho.

Moni osaa käyttää omatoimipalveluita sujuvasti, toiset taas eivät ole kuulleetkaan vielä koko palvelusta. Omatoimiajat ovat houkutelleet sellaisiakin asiakkaita, jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet kirjastopalveluita.

Omatoimipalveluun kirjautumisen ikäraja on 18 vuotta, mikä on Ohra-ahon mukaan herättänyt hämmennystä. Moni lähikirjasto sijaitsee koulun läheisyydessä, kuten Keltinmäessä.

– Lapset saattavat ihmetellä, miksi valot ovat kirjastossa päällä ja aikuiset lukevat lehtiä, mutta he eivät pääse sisään, Ohra-aho kertoo.

Kirjaston palvelupäällikkö Hanna Martikainen perustelee nykyistä ikärajaa sekä kirjaston että käyttäjien turvallisuudella. Ilkivalta ei ole ollut iso ongelma eikä yhtään kirjastoa ei ole jouduttu sen vuoksi sulkemaan.

Omatoimikirjastoja valvotaan kameroin ja kirjastokorttien tunnukset auttavat jäljentämään ilkivallantekijät.

– Ei ole mahdoton ajatus laskea ikäraja 15 vuoteen, mutta olemme lähteneet liikkeelle omatoimipalveluissa varovasti, Martikainen kertoo.

Lapset pääsevät kirjastoon koulun jälkeen, kun henkilökunta on paikalla tai omatoimiaikana vanhempiensa seurassa. Todellinen kävijämäärän nousu on Hälisen mukaan todennäköisesti vielä tilastoissa esitettyä suurempi, koska yhdellä kirjastokortilla pääsee sisään koko perhe.

Omatoimiajat viikonloppuisin palvelevat erityisesti lapsiperheitä, joilla on tällöin enemmän aikaa. Tämä näkyy myös siinä, että palautusaiheistossa on viikonlopun jälkeen suurin osa lasten kirjoja ja muuta lastenaineistoa.

Lähikirjastot ovat alueidensa olohuoneita, joihin moni jää arkisinkin oleskelemaan. Keltinmäen kirjastossa eläkeläiset lukevat lehtiä ja nuoret opiskelevat tai pelaavat.

Omatoimikirjastoja on luvassa lisää, muun muassa Keljonkankaalle rakennettavan uuden yhtenäiskoulun yhteyteen. Myös Vaajakosken kirjaston omatoimikäyttöä selvitetään.

Kirjastossa voi käydä joka päivä

Aamuyhdeksältä Keltinmäen kirjastossa on rauhallista. Abiturientti Zilan Sahindal on tullut kirjastoon odottamaan bussia. Kun lähikirjastoon on lyhyt matka ja se on avoinna koko päivän, kirjastoon on helppo tulla pistäytymäänkin.

Sahindal lukee parhaillaan Fjodor Dostojevskin Rikosta ja Rangaistusta äidinkielellään turkiksi. Hän tulee kirjastoon päivittäin opiskelemaan tai lukemaan.

– Opiskelen englanninkielisellä IB-linjalla lukiossa ja tulen tänne päivittäin lukemaan koulukirjoja. Silloin kun en opiskele, tykkään lukea ja lainata kirjoja. Matka kirjastoon on todella lyhyt, kertoo Sahindal.

Syyrilainen Nael Sakouti opiskelee kirjastossa suomen kieltä ja lainaa eniten kielen opiskeluun liittyvää aineistoa. Sakouti kertoo tulevansa kirjastoon usein myös lastensa kanssa, etenkin loma-aikoina.

– Tuntuu siltä, että Suomessa kirjasto on aina lähellä. On todella mukavaa, että pienissäkin kirjastoissa on englanninkielisiä kirjoja.

Kati Nojonen on tullut lainaamaan fantasiakirjasarjan viimeisen osan 10-vuotiaalle tyttärelleen. Tytär odottaa kirjaa kotona kipeänä.

– Omatoimiajat ovat lisänneet kirjaston käyttöä todella paljon. Meillä tulee enää todella harvoin käytyä pääkirjastossa, kun kirjoja voi varata kätevästi omaan lähikirjastoon, kertoo Nojonen.