Lukuisia kattoja sortunut lumikuorman alla Itä- ja Pohjois-Suomessa

Kymmenen hallin katto on sortunut lumikuorman alla tänä keväänä Itä- ja Pohjois-Suomessa, kertoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta. Hänen mukaansa eniten kattoja on romahtanut varastorakennuksista, mutta joukossa on vaarallisempiakin tapauksia.

– Siellä on sellaisia kattoja, joiden alla olisi voinut olla enemmän ihmisiä, Vehviläinen kertoo.

Iisalmessa sortui kalustehallin katto keskiviikkona. Torniossa romahti vapaa-ajan hallin katto pari viikkoa sitten. Eilen Rovaniemellä kolmen omakotitalon kuistit tuhoutuivat katoilta pudonneen lumen painosta.

Pohjoisessa sataa edelleen lunta. Vehviläinen varoittaa, että tilanne saattaa olla vaarallinen myös silloin, kun lumipeite hupenee silmämääräisesti arvioituna. Jos sataa vettä, lumi saattaa tiivistyä ja kuorma kasvaa.

– Voi tulla väärä kuvitelma, että kaikki on ohi, vaikka tilanne huononee edelleen.

Vehviläisen mukaan tällainen tilanne on tällä hetkellä Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla lumikuormat ovat tavallista suurempia. Etelä-Suomessa lumet ovat jo suureksi osaksi sulaneet katoilta.

Nuoskalumi voi lähteä liikkeelle

Vehviläinen kehottaa poistamaan hallien katoilta lumen, jos sen syvyys ylittää puoli metriä. Metrin kerros on poistettava tai ohennettava tasaisesti.

Nuoskalumi voi lähteä liikkeelle ja kasautua tiettyyn paikkaan, johon kohdistuu enemmän kuormitusta kuin muulle osalle kattoa. Tällöin sortumisvaara kasvaa.

Vehviläinen huomauttaa, että aina pitää myös muistaa turvavälineet, kun nousee katolle pudottamaan lunta.