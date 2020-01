Lumen puute varjostaa eteläisen Suomen suurten hiihtotapahtumien suunnittelua

Lumen puute uhkaa eteläisen Suomen suuria hiihtotapahtumia. Sekä Finlandia-hiihto että Pirkan Hiihto on tarkoitus järjestää reiteillä, joilla ei tällä haavaa ole lainkaan lunta. Järjestäjät kuitenkin muistuttavat, että tapahtumiin on yhä viikkoja aikaa ja tilanne saattaa vielä muuttua.

Finlandia-hiihto hiihdetään Lahdessa helmikuun loppupuolella. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Esko Saari muistuttaa, että huonolumisia talvia on ollut ennenkin, mutta niistä huolimatta tapahtuma on pystytty järjestämään joka vuosi vuodesta 1974 alkaen.

– Kun helmikuun puolelle käännytään, jos sitten ei ala lunta tulemaan, niin sitten alkaa huolestuttaa. Mutta tällä hetkellä ei vielä, Saari sanoo.

– Tähän aikaan on aiemminkin ollut lumet vähissä ja sitten helmikuulla on lunta tullut ja on pystytty hiihtämään.

Huonolumisina talvina Finlandia-hiihto on toteutettu lyhyemmillä reiteillä. Saaren mukaan vähintään pitäisi päästä hiihtämään niin kutsuttu 20 kilometrin Messilän reitti. Käytännössä 20 kilometrinkään reittiä ei voida kokonaan tykittää, vaan se vaatisi lisäksi luonnonlunta.

– 50:tä kilometriä ei pystytä lumettamaan. Eihän niin paljon lunta ole, pitäisi lähteä hakemaan Lapista asti, Saari jatkaa.

Saaren mukaan tammikuun loppupuolella voidaan jo arvioida paremmin, miten kisa toteutuu. Lopulliset päätökset pitää tehdä viimeistään noin pari viikkoa ennen tapahtumaa.

– Periaatteessa ei tarvita kuin pari, kolme hyvää lumipyryä. Mutta eihän 10 senttiäkään riitä vielä, vaan pitää tulla 20–30 senttiä märkää lunta, että se sitten kartuttaa latupohjaa.

Saaren mukaan Finlandia-hiihdon järjestäjillä ei ole aikeita siirtää tapahtuman järjestämispaikkaa lumen perässä pohjoisemmaksi. Päinvastoin suunnitelmissa on kasvattaa reitin pituutta entisestään. Ensi vuoden tavoitteena on, että tarjolla olisi myös 65 kilometrin reitti.

– Emme usko, että nyt ollaan niin lämpöisiin keleihin menossa, että täältä lumet loppuisivat. Ehkä tulee useammin näitä vähälumisia talvia, mutta en nyt ole vielä sitä mieltä, että Etelä-Suomesta lumet loppuisivat, Saari sanoo.

"Vettä tullut mahdottomasti" - maa on sula ja reitillä on vetisiä suoläiskiä

Pirkan Hiihto on tarkoitus hiihtää maaliskuun alussa, ja reitti kulkee Niinisalosta Tampereen Teivoon. Pirkan Hiihto -yhdistyksestä kerrotaan, että valmisteluja on tehty normaalisti, mutta lumitilanne näyttää heikolta.

– En kyllä näin märkää talven alkua itsekään muista. Vettä on tullut niin mahdottomasti, sanoo Pirkan Hiihdon puheenjohtaja Tapio Syrjänen.

Pirkan Hiihtoa on järjestetty vuosittain vuodesta 1955 alkaen. Se on jouduttu perumaan kokonaan kerran aiemmin, vuonna 2014.

Vuonna 2017 hiihdettiin vain niin kutsuttu Reppuhiihto, joka yleensä järjestetään viikko varsinaisen Pirkan Hiihdon jälkeen. Syrjänen sanoo, että jos lumitilanne jatkuu nykyisen kaltaisena, ei Pirkan Hiihtoa voida järjestää edes lyhennettynä.

– Kun lunta ei tällä kertaa ole millään osalla reittiä, niin jos sitä ei tule, sitä ei pysty järjestämään, vaan täytyy peruuttaa koko hiihto. Mutta aikaa on vielä seitsemän viikkoa ja voi tapahtua paljonkin.

– Varmaan tuossa helmikuun puolivälissä suurin piirtein tiedetään tilanne, pystytäänkö hiihtämään vai ei, Syrjänen sanoo.

Hyvään latuun tarvittaisiin Syrjäsen mukaan lunta ainakin 30–40 senttiä. Ongelmana on myös se, että maa on vielä sula ja reitillä on vetisiä suoläiskiä. Lumen lisäksi tarvittaisiin siis kunnon pakkasia. Varsinaisia vesistöjen ylityksiä ei reitillä kuitenkaan ole.

– 90 kilometrin tykittäminen olisi niin iso ja kallis urakka, että siihen ei missään nimessä pystytä lähtemään, Syrjänen sanoo.

Sää näkyy myös ennakkoilmoittautuneiden määrässä. Se on nyt vain pari–kolmesataa, kun yleensä luku on tähän aikaan lähes tuhat. Vaikka lumi tulisi itse tapahtumaan mennessä, ei sekään välttämättä nosta osallistujamääriä normaalitasolle. Pirkan Hiihdon päämatka 90 kilometriä on sen verran pitkä, että osallistujien pitää pystyä harjoittelemaan riittävästi etukäteen.

Pirkan Hiihdon reitti on vakiintunut nykyiselle paikalleen ja järjestäjät ovat kunnostaneet sitä niin, että hiihdot voitaisiin järjestää myös vähemmällä lumella. Paikan vaihtoa jonnekin pohjoisemmaksi ei näillä näkymin harkita.

– Kyllä me pidämme tästä paikasta tiukasti kiinni, Syrjänen sanoo.

– Me nyt yritämme ainakin niin kauan kuin vaan lunta suinkin jonkin verran on. Vaikka yksi vuosi jäisi väliin.