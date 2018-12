Lumettajat havaitsivat Iso-Syötteen liekit ja ryhtyivät evakuointiin, kertoo toimitusjohtaja – puolet hotellirakennuksesta tuhoutui Pudasjärvellä

Pudasjärvellä hotelli Iso-Syötteen palossa ei ole enää leviämisvaaraa. Sammutustyöt jatkuvat ainakin puoleenpäivään ja luultavasti pidempäänkin, kertoo päivystävä palomestari STT:lle.

Iso-Syötteen alueelta on evakuoitu noin sata ihmistä. Aluksi 40 ihmistä evakuoitiin palon tieltä hotellista mökkeihin. Hieman myöhemmin pelastuslaitos kertoi joutuneensa katkaisemaan sähköt alueelta sammutustöiden vuoksi, minkä takia sekä hotellin asiakkaita että paikallisia evakuoitiin lähialueelle.

Vieraat on siirretty Pikku-Syötteen hotellialueelle. He ovat lämpimässä paikassa ja heille on annettu ruokaa, palomestari kertoo.

Kukaan ei ole loukkaantunut palossa. Hotellissa oli palon sattuessa asiakkaita eri Euroopan maista.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen toimitusjohtaja Jorma Terentjeff kiittelee henkilökunnan valppautta STT:lle.

– Lumetushenkilökuntamme oli töissä lähellä ja havaitsi liekkejä ja savuja. He toimivat ripeästi ja käynnistivät asukkaiden evakuoinnin huoneista. He tarkistivat vielä jälkikäteen, ettei kukaan ole jäänyt huoneisiin, Terentjeff sanoo STT:lle.

Hotelli varattu täyteen

Hotellirakennuksesta on tuhoutunut palossa noin puolet, ja esimerkiksi hotellin ravintola on tuhoutunut täysin. Palo ei ilmeisesti kuitenkaan ehtinyt levitä majoitustiloihin.

Palon syttymissyy ja -paikka ovat epäselviä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman ennen yhtä aamuyöllä. Päivystävän palomestarin mukaan paikalla on ollut 15 yksikköä Oulu-Koillismaan ja Lapin pelastuslaitoksilta. Viitisenkymmentä ihmistä on ollut yön aikana sammuttamassa paloa.

Pelastustöiden arvioidaan kestävän ainakin puolille päivin. Rakennus paloi vielä kuuden aikaan aamulla.

Hotelli ei ollut vielä aivan täynnä. Hotellinjohtaja Juha Kuukasjärven mukaan joulusesongin ajaksi hotelli on varattu täyteen.

– Huomisesta (perjantaista) alkaen olisi ollut täynnä, Kuukasjärvi sanoi aamuyöllä STT:lle.

–Täytyy katsoa, miten tässä (edetään). Ravintolaa meillä ei ainakaan ole, sen voin sanoa.

Iso-Syötteellä sijaitsee hiihto- ja laskettelukeskus. Hotelli Iso-Syöte järjestää myös luontosafareita ja muita elämyksiä.