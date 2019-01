Lumi häiritsee liikennettä vielä tänään – Kehä III:lla kuuden auton ketjukolari

Vaaralliset ajokelit jatkuvat. Vantaalla Kehä III:lla sattui aamuruuhkassa kuuden auton ketjukolari, Pirkkalassa viisi autoa joutui kolariin ohitustilanteessa. Kehä III:n kolari ei aiheuttanut henkilövahinkoja, Pirkkalan kolarista kolme ihmistä vietiin tarkastettaviksi. Heidän vammansa eivät olleet vakavia.

Ajokeli pysyy keskiviikkona huonona etelästä Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan Kainuuseen asti. Sodankylässä. Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa ajokeli on erittäin huono.

Pelastuslaitos varoittaa liukkaista ajokeleistä ja kehottaa huolehtimaan turvaväleistä.

Ainoat alueet Suomessa, joille ei ole annettu minkäänlaista säävaroitusta, ovat Pohjanmaa ja Ahvenanmaa.

Tällä hetkellä lunta sataa lähes koko maassa. Päivän kuluessa sateet väistyvät Etelä- ja Länsi-Suomesta.

– Iltapäivällä sataa lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Vähän voi rakoilla lännessä ja etelässä voi vielä esiintyä jotain lumikuuroja, mutta sateet ovat siirtymässä idemmäksi ja pohjoisemmaksi, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Useat VR :n kaukoliikenteen junista olivat aamulla aikataulusta myöhässä. Junaliikenteen ajantasaiset kulkutiedot löytyvät VR:n Liikennetilanne-nettisivulta.

Itämerellä on laaja matalapaine, joka liikkuu hitaasti kohti Vienanmerta.

Sää paranee torstaiksi, jatkuu epävakaana

Alkuviikkoon verrattuna sää on tänään hieman selkeämpi, koska lumisateet ovat vähenemään päin..

Lämpötila nousee noin yhteen pakkasasteeseen maan eteläosissa. Etelä- ja Keski-Suomessa ja Etelä-Lapissa lämpötila pyörii 5 ja 10 pakkasasteen välillä, Lapissa 10 pakkasasteen tuntumassa. Käsivarressa on selkeästi kylmempää, yli 20 pakkasastetta.

Torstaiksi on luvattu enimmäkseen poutaista, mutta uusia lumisateita on luvassa perjantai-iltana ja lauantaiyönä etelässä ja lännessä. Seuraavat lumi- ja räntäsateet on odotettavissa sunnuntaina.