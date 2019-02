Lumi-panda maailman suosituimpien joukossa kansainvälisessä äänestyksessä – Ähtärin panda-asiantuntija ehdolla vuoden pandapersoonaksi

Ähtärin pandoista Jin Baobao eli Lumi on ehdolla Giant Panda Global Awards 2018 -kilpailussa suosituimmaksi pandaksi Kiinan ulkopuolella. Kilpailusarjassa on 10 pandaa eri puolilta maailmaa.

Panda-äänestyksessä on kaikkiaan 15 eri sarjaa, ja Ähtäri Zoon panda-asiantuntija Jukka Salo on ehdolla vuoden pandapersoonaksi. Vuodesta 2014 lähtien Salo on toiminut Suomen ja Kiinan kansantasavallan välisessä isopandan ja sen sen elinympäristön suojeluun tähtäävässä yhteishankkeessa.

Äänestys on auki netissä osoitteessa http://www.GiantPandaGlobalAwards.com helmikuun 10. päivään saakka.

Panda-äänestyksellä halutaan tuoda esille tärkeää pandojen säilymisen hyväksi tehtävää työtä niin Kiinassa kuin muuallakin.

Äänestyksen tulokset julkistetaan 18. helmikuuta julkitamisjuhlassa Hollannissa. Kilpailun järjestää GiantPandaGlobal.com.