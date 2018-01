Lumilautaileva nainen kateissa Ylläksellä kovassa pakkasessa

Yllästunturilla on meneillään etsintäoperaatio eksyneen lumilautailijan löytämiseksi. Poliisi kertoi ennen iltakahdeksaa, että ulkomaalainen nainen oli soittanut iltapäivällä hädissään hätäkeskukseen ja kertonut olevansa eksyksissä.

Nainen oli eksynyt lasketteluseurueestaan ja kertonut olevansa "hiihtoladulla tai vastaavalla", poliisi kertoo.

Myös Lapin pelastuslaitoksen kelkkapartioita osallistuu etsintöihin, joita tehdään parinkymmenen asteen pakkasessa.

Poliisi on pyytänyt tietoa ihmisiltä, jos heidän seurueestaan on joku kateissa. Poliisi on tiedottanut asiasta myös englanniksi.