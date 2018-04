Lumimyräkkä levinnyt ympäri maan – pääsiäisen paluuliikenteen ajokeli erittäin huono

Sankka lumisadealue on päivän aikana levinnyt Etelä-, Keski- ja Itä-Suomen ylle. Päivän mittaan sadealue leviää Ilmatieteen laitoksen mukaan hiljalleen pohjoisemmaksi.

Vaikka monet aikaistivat paluutaan pääsiäisenvietosta myräkän takia, pääväylille on vielä tänään odotettavissa paljon liikennettä. Toistaiseksi paluuliikenne on ollut Liikenneviraston mukaan melko rauhallista eikä ruuhkia ole muodostunut.

Ajokeli on erittäin huono lumisateen ja voimakkaan tuulen takia suuressa osassa maata. Poliisin tietoon on tullut useita ulosajoja ja peltikolareita. Ranualla sattui iltapäivällä kahden henkilöauton nokkakolari, jossa on ainakin vakavasti loukkaantuneita.

Tiesää on Ilmatieteen laitoksen mukaan vaarallinen Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.

Satakunnassa, Etelä- Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa ajokeli on mahdollisesti vaarallinen.

– Iltapäivällä sadealue nousee tuonne Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan tasolle ja illalla Kainuun ja Koillismaan tasalle, kertoi päivystävä meteorologi Hannu Valta aamulla.

Länsirannikko ja Pohjanmaan seutu saattavat selvitä pienemmillä sademäärillä, mutta eteläiseen Suomeen on luvassa laajoille alueille jopa 10–15 senttiä lisää lunta. Kaakkois-Suomessa ja itärajalla sade voi tulla myös räntänä ja vetenä.

Lentoliikenne vaikeuksissa

Lumimyräkkä vaikuttaa myös lentoliikenteeseen. Finnair on kertonut peruvansa 19 edestakaista lentoa Helsinki-Vantaalla, ja lisäksi osaa lähtevistä lennoista on jo etukäteen myöhästytetty vartista kahteen tuntiin.

Myös saapuvaa lentoliikennettä on jouduttu rajoittamaan huonon näkyvyyden takia. Finavian mukaan tämä tarkoittaa osalle saapuvista koneista noin 15 minuutin viiveitä.

Iltapäiväksi on luvassa aamua hankalammat sääolot, joten Finavia pyytää matkustajia varautumaan viiveisiin iltaan asti.

Finnair on suositellut matkustamaan vain käsimatkatavaroiden kanssa, sillä matkalaukkujen toimituksessa voi olla vaikeuksia.

Kattojen lumikuorma kasvaa

Suomen yli pyyhkäisevä lumisadealue kasvattaa entisestään kattojen lumikuormaa, joka varsinkin itäisessä Suomessa on ollut jo muutenkin kriittisellä tasolla.

Palomestari Antti Korhonen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta patistaa kiinteistönomistajia pudottamaan lumia liiketilojen ja hallien katoilta viimeistään nyt, jos aikaisemmat kehotukset eivät ole purreet. Uutta lunta saattaa tänään tulla paikoin jopa 15 senttiä kovan tuulen saattelemana. Korhonen muistuttaa, että tuuli saattaa kinostaa lunta katoille varsinkin, jos rakennuksessa on kattoa eri tasoilla.

– Toivon toki, että ongelmaan on reagoitu jo pari viikkoa sitten, kun pelastuslaitos tiedotti asiasta, Korhonen sanoo.

Maaliskuussa Itä-Suomessa sattui useita kattoromahduksia, joissa vältyttiin henkilövahingoilta. Pohjois-Savon Rautalammilla lumi romahdutti kalusteliikkeen kattoa maaliskuun loppupuolella. Keiteleellä romahti lastausterminaalin katto. Pohjois-Karjalan Nurmeksessa lumikuorma luhisti puualan tuotantolaitoksen harjakaton.

Lämpötilat nousussa

Ilmatieteen laitoksen mukaan ei ole mitenkään poikkeuksellista, että huhtikuun alkupuolella saadaan sankkojakin lumisateita.

– Suomen säähän kuuluvat tällaiset matalapaineet. Kevät ottaa välillä askeleen eteenpäin ja välillä taaksepäin, kertoo meteorologi Paavo Korpela.

Lumisadealueen viimeiset rippeet ovat vielä tiistaina Itä- ja Pohjois-Suomen päällä. Korpelan mukaan uudet lumet kuitenkin myös sulavat nopeasti, koska auringon säteily on päivisin jo varsin voimakasta. Loppuviikkoa kohden lämpötilat myös nousevat suuressa osassa maata selvästi plussan puolelle.

– Viikon puolivälissä ilmavirtaus käy etelästä, ja silloin on Etelä-Lappia myöten yli nollan asteen lämpötiloja. Etelässä voidaan päästä reilustikin yli viiden asteen.

Keskiviikkona lännestä saapuu seuraava sadealue, mutta etelässä sateet tulevat jo vetenä.