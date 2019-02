Lumimyräkkä sekoitti jyväskyläläisen paragilityn maailmanmestarin suunnitelmat, tuohtui VR:lle: "Eihän teillä voi olla korvausarpajaiset"

Sunnuntain lumimyräkkä on sekoittanut juna- ja lentoliikenteen aikatauluja ympäri Suomen. Finavia ja VR pyysivät aamulla matkustajiaan varautumaan myöhästymisiin. Paragilityn jyväskyläläinen maailmanmestari Saila Tiainen, 54, on yksi myöhästymisistä kärsivistä matkustajista.

Tiainen oli kolmen koiransa kanssa lähdössä Jyväskylästä yksityiseen agilityvalmennukseen Kuopioon, kun hän näki kotonaan VR:n verkkopalvelusta, että Pieksämäelle matkalla oleva juna oli puoli tuntia myöhässä.

Ongelmat alkoivat, kun hän pääsi asemalle. Tiainen on heikkonäköinen, eikä sen vuoksi pysty kunnolla seuraamaan aseman ilmoitustauluja.

– Minulla ei ole näkevää perheenjäsentä, siippani on vielä sokea. Ei ole sellaista vara-vaihtoehtoa, että kuka nyt heittäisi autolla, hän kertoo.

– Kaikki tiedonkulku on näytöillä. Täällä ei ole henkilökuntaa, enkä voi kysyä lipunmyynnistä mitä tapahtuu, hän jatkaa.

Tiainen kysyi jo matkalla asemalle VR:n asiakaspalvelusta, miten Pieksämäeltä pääsee jatkamaan Kuopioon, koska myöhästymisen vuoksi hän ei olisi ehtinyt paikalle aikataulun mukaisesti.

– Puhelinpalvelusta sanottiin ensin, että he eivät pysty yhtään sanomaan, miten pääsen Pieksämäeltä Kuopioon, ja ohjasivat kysymään konduktööriltä.

Kun Tiainen pääsi asemalle selvisi, että Pieksämäen junaa ei tule ollenkaan, vaan se korvataan busseilla. Kun hän soitti takaisin palveluun, kerrottiin hänelle lopulta, että bussi ei ollut edes lähtenyt Orivedeltä.

Tiainen on australiankarjakoira Mimmin kanssa paragilityn maailmanmestari. Sunnuntain valmennusreissun tarkoitus oli pitää kiinni menestystä tuottaneista taidoista. Mukana olivat myös tulevaisuuden lupaukset, australianpaimenkoirat Messi ja Moira. Valmennus maksoi 100 euroa, joten Tiainen kysyi asiakaspalvelusta mahdollisuudesta käyttää VR:n korvaamaa taksia.

– Asiakaspalvelusta sanottiin, että voin kokeilla ottaa taksin Kuopioon, maksaa sen itse, ja lähettää heille korvaushakemuksen. He eivät kuitenkaan osanneet sanoa, kuinka paljon siitä korvattaisiin, Tiainen selittää.

Tiainen ihmetteli puhelimessa, että eikö VR:llä pitäisi olla jonkinlainen käytäntö tällaisiin tilanteisiin.

– Sanoin, että eihän teillä voi olla korvausarpajaiset. Sanoin, että taksi on minulle varteenotettava vaihtoehto, ja voin siitä jotain maksaakin, mutta minulla pitäisi olla jokin ohjenuora omakustanneosuuteen.

Asiakaspalvelija kertoi Tiaiselle laittavansa tämän palautteen eteenpäin.

Lopulta korvaavan junan ja bussien aikataulut alkoivat hiljalleen selkenemään, mutta nekään eivät olisi vieneet Tiaista koirineen perille ajoissa. Tiainen jäi kuitenkin siihen ymmärrykseen, että aikanaan tulossa olevien korvaavien vuorojen vuoksi taksimatkasta tuskin korvattaisiin suurta osaa.

Lopulta Tiaisen matkasuunnitelmat selvisivät ystäväpiirin avulla. Perhetuttu lupasi kyydittää hänet Suonenjoelle, josta tämän poika veisi Tiaisen Kuopioon.

– Ihanaa, kun tällä kertaa kävi tällainen tuuri, että kaksi tuttavaa pääsivät auttamaan. Yleensä tässä tilanteessa joutuisin vain perumaan ja maksamaan vuoron silti. Tänään päästään agilityyn, hän iloitsee.

Tiainen kertoo ymmärtävänsä, että huonossa säässä kalusto voi mennä rikki, mutta antaa silti kritiikkiä VR:n toiminnalle.

– Mielestäni olin suunnitellut aikatauluni ihan hyvin näin lyhyelle matkalle, kun olin laskenut kahden tunnin myöhästymisen varan. Ja se ei nyt riitä, Tiainen harmittelee.

Palautetta saivat muun muassa tiedotus ja asiakaspalvelu. Tiainen kertoi jonottaneensa puhelinpalveluun parikymmentä minuuttia.

– Miten he perustelevat, että heillä ei ole resursseja vastata puhelimeen, kun he ovat nähneet tämän kelin? Se on sisätyötä. Siihen ei vaikuta keli, vaan työvuorolistat.

Tiainen kertoo matkustuksen ongelmien harmittaneen erityisen paljon, koska huononäköisyydestä johtuen agility-harrastus on jatkuvaa järjestelyn piinaa.

– Kimppakyydit, tai auton ajaminen itse onnistuvat muilla helpommin, mutta minä joudun vääntämään kaikesta ja kuormittamaan ihmisiä palveluksilla. Tällaista oli myös tieni maailmanmestariksi, mutta ei se mitään, voisinhan minä valita toisenkin harrastuksen.