Lumin ja Pyryn vetovoima jopa ylitti odotukset – Ähtärin eläinpuistossa satsataan nyt infraan

Ähtäri Zoon jättiläispandat Lumi ja Pyry osoittautuivat juuri niin mainioiksi vetonauloiksi kuin eläinpuistossa oli kaavailtukin – ellei jopa paremmiksi. Toimitusjohtaja Jonna Pietilän mukaan tänä vuonna voidaan investoida alueen kehittämiseen, kun alla on viime vuodelta hyvä tulos.

– Tavoite oli nostaa kävijämäärää 100 000:lla aiempien vuosien 150 000–180 000:n haarukasta. Siihen päästiin ja jopa ihan sinne haarukan yläpäähän, 275 000:een. Tulos ei ole vielä valmis, mutta ennuste on, että viivan alle jää 1,4–1,5 miljoonaa euroa. Olimme budjetoineet plussaa 800 000 euroa, joten sekin toteutui etukäteen arvioitua paremmin.

Pietilä korostaa, että viivan alle jäävästä tuloksesta puhuessaan hän tarkoittaa koko eläinpuistokonsernia, johon kuuluu myös esimerkiksi Hotelli Mesikämmen. Hotellia on jo kunnostettukin, ja tänä vuonna on tarkoitus panna uuteen kuosiin seuraavat 15 huonetta. Kaiken kaikkiaan huoneita on 101.

– Puiston puolella tähdätään nyt kävijäkokemuksen parantamiseen. Reitistöä uusitaan, ja kulkuväylät valaistaan – näin voidaan pidentää talvikauden päivittäisiä aukioloaikoja. Suunnitelmissa on myös maisemointeja, viherrakentamista ja joitakin vaihdoksia eläinten paikkoihin.

Eläinpuistoa ryhdyttiin Pietilän mukaan viime syksynä viemään tosissaan kansainvälisille markkinoille. Hän sanoo tiedossa olevan, että se tie on pitkä, joten kotimaan markkinat ovat jatkossakin ykkössijalla. Lisäksi kävijöitä uskotaan tulevan entistä enemmän Ruotsista, Venäjältä ja Virosta.

Pandat muuttivat Kiinasta Ähtäriin viime tammikuussa. Yleisön nähtävillä ne ovat olleet helmikuun puolivälistä asti. Seuraava uusi eläinlaji puistoon tullee vuonna 2020.