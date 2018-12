Lumisade haittaa liikennettä eteläisessä ja läntisessä Suomessa

Lumisade haittaa tänään liikennettä maan etelä- ja länsiosissa. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että yön aikana etelässä alkanut lumisade on levinnyt myös länteen. Päivällä hajanaisia sateita saattaa tulla myös muualla maassa.

Sääennusteen mukaan runsaimmat sateet aamun ja aamupäivän aikana kertyvät Hangosta Uudellemaalle ulottuvalla alueella. Varsinkin tällä alueella on huono ajokeli.

Ilmatieteen laitos on antanut huonon ajokelin varoituksen eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Varoitus on voimassa Keski-Pohjanmaalta Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen kautta Kymenlaaksoon ulottuvalla vyöhykkeellä ja sen länsi- ja eteläpuolella.

Itä-Uudenmaan poliisi muistuttaa autoilijoita riittävistä turvaväleistä. Poliisi tviittaa, että alueella on tapahtunut peltikolareita aamuseitsemästä lähtien. Liikennettä haittaavat sankka lumisade, huono näkyvyys ja liukkaat tienpinnat.

Myös Helsingin pelastuslaitos on varoittanut, että tiet ovat liukkaita autoille ja kevyelle liikenteelle. Pelastuslaitoksen mukaan varovaisuus on paikallaan, koska teillä on jäätä, jonka päälle sataa uutta lunta. Helsingin poliisin mukaan liikenne on kuitenkin sujunut hyvin muutamaa peltikolaria lukuun ottamatta.

Parkanossa liikenneonnettomuus haittasi Kolmostien liikennettä puolisen tuntia ennen aamuyhdeksää. Pelastuslaitoksen mukaan henkilöauto oli ajautunut päin kaistojen välistä keskikaidetta. Autossa olleet kaksi ihmistä vietiin tarkistettaviksi, mutta he eivät tiettävästi loukkaantuneet vakavammin. Alueella satoi aamulla jonkin verran lunta.