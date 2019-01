Luonnossa liikkujat huomio! – Raskaina kaartuvat tykkylumipuut ovat todellisia vaaranpaikkoja, Keski-Suomen pahin tilanne Multialla

Lumivaippaan verhoutunut luonto on nyt kuin lumoava satumaailma – mutta jopa vaarallinen sellainen! Talven säät ovat aiheuttamassa metsiin lumituhoja, ja tykkylumen raskauttamat, katkeavat puut ovat maastossa liikkuville todellinen, ennakoimaton uhka.

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen toimialueella pahin tilanne on Multialla. Metsäasiantuntija Antti Kortteisen mukaan korkeilla paikoilla puita on jo katkennut rungosta tai jopa juuresta, ja laajoilla alueilla runkoja on vääntynyt kaarelle.

– Omalla alueellani pahoja tuhoja on jo noin 100 hehtaarin alueella. Tulevat säät vaikuttavat siihen, tuleeko niitä lisää ja kuinka paljon. Tykkylumipuita on myös muualla Keski-Suomessa ja tyypillisesti siellä, missä maasto on vähintään 200 metriä merenpinnan tasosta.

Juuri nyt metsästä pitää Kortteisen mukaan pysyä pois siellä, missä tykkylumipuita on. Hän osoittaa varoituksen sanan niin metsänomistajille, valokuvaajille, hiihtäjille kuin muillekin luonnossa liikkuville.

– Itsekin tarkkailen tilannetta autosta ja tieltä. Metsään meneminen on turvallista vasta, kun se puhdistuu radikaalisti.

Lumituhojen määrään vaikuttaa merkittävästi se, millainen on seuraava suojakeli: katkeavatko vai suoristuvatko rungot?

Koivujen oikeneminen voi olla mahdollista, arvioi Kortteinen. Metsänomistajien kannattaa kuitenkin kierrellä metsissään vasta, kun puiden katkeamisvaara on ohi. Yksittäisiä runkoja ei pidä korjata pois, mutta isommat vauriot on kartoitettava ja oltava niistä yhteydessä metsäasiantuntijaan. Metsätuholain mukaan hehtaarille saa jättää enintään 10 kuutiota kuusta ja enintään 20 kuutiota mäntyä.

– Kunhan tilanteen laajuus on selvillä, keskitetään ja ketjutetaan pahimpien kohteiden korjuu. Runsas tuore tuhopuu on hyvä kasvualusta tuholaisille, joten metsän terveyden vuoksi se pitää saada pois.

Lumituhojen syntysyy on tammikuun alun Aapeli-myrsky. Lähes nollakeli ja runsas tuisku saivat lumen tarttumaan puihin ja jäädyttämään ne tuulensuuntaisesti kieroon. Lunta on Keski-Suomessa 45–50 senttiä, paikoin enemmänkin.

– Tuhoalueilla lunta on reiteen asti. Tyypillisesti korkeilla paikoilla sataa talvisin eniten. Nyt lunta on kertynyt jo valmiiksi kaarella oleviin puihin lähes kuukauden, ja painoa tulee koko ajan lisää. Oikea-aikainen metsänhoito on paras keino ennaltaehkäistä lumituhoja, ja lumialueilla olisi syytä pyrkiä useampaan kuin kahteen harvennuskertaan.

Metsänhoitoyhdistyksessä on todettu eniten tuhoja olevan nyt kohteissa, joissa harvennus oli pahasti myöhässä. Kortteinen lohduttaa kuitenkin, että vaikka olisi tehnyt metsässään kaiken oikein, osoittavat pahimmat myräkät, ettei luonnonvoimille voi mitään.

Lumituhoja korvataan vapaaehtoisista metsävakuutuksista – kasvatusmetsissä puumäärän perusteella, nuorelle puustolle odotusarvon mukaisesti ja taimikoissa taimikon perustamisesta ja kasvattamisesta aiheutuneiden kustannusmenetysten mukaan. Ilman vakuutusta menetystä on vaikea saada takaisin, sillä pirstoutuneesta rungosta ei ole tukkipuuksi.