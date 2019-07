Luonto ja mystiikka innoittaa naivistitaitelija Anna-Liisa Hakkaraista – Nyt hän avaa näyttelyn kesäkotiateljeessaan Kinnulassa

Hänen talonsa on sininen, siniset ovat olleet hänen taulujensa sävyt. Sininen kuvaa myhkäisyyttä, aiheidensa myyttisyyttä ja alakuloa.

Nyt hänen, naivisti Anna-Liisa Hakkaraisen, 72, tauluihin on sinisen rinnalle ja tilalle tullut rohkeasti punaista, keltaista, oranssia ja jopa hempeän vaaleanvihreää.

– Punaisessa on valtavasti energiaa. Ehkä sitä on minuun tullut tuolta maailman kierroksilta, taiteilija sanoo.

Hakkarainen avasi perjantaina näyttelyn Kinnulan ateljee-kesäkodissaan. Moni on kysynyt häneltä, mistä hän saa satumaisen mystiset aiheensa teoksiin.

– Kai ne ovat peräisin lapsuudesta, jolloin sain paljon liikkua luonnossa. Tunnen vieläkin, miltä ne pellot, mesiangervot, niityt ja metsät tuoksuivat, kun vein lehmiä laitumelle. Muistan miltä se kuulosti, kun kärpäset surisivat, leivot ja kuovit lauloivat. Tuo peltotie ruokki mieltäni, se oli rikas maailma, hän kuvailee.

Luonto ja sen suojeleminen on hänelle tärkeä aihe

– Eihän meillä oikeasti ole mitään muuta tärkeää kuin luonto.

Voimakkaan punaisessa Kruunupäässä sarvipää tuijottaa uhmakkaasti, muutama riekko vieressään.

– Että vieläkin näitä lintuja saisi olla ja tulla lisää.

Reviirissä kaksi sutta tai kettua katsoo kaukaisuuteen, hieman vihaisina, pieneksi käyneen metsänsä edessä.

– Meillä kaikilla on tarve tuntea tulla hyväksytyksi itsenämme ja tekoinemme omilla reviireillämme.

Hän ja hänen taulunsa ovat kiertäneet maailmaa Italiassa, Espanjassa, Japanissa, Slovakiassa, Saksassa, Ruotsissa, Hollannissa, Norjassa. Hän on tehnyt kirjoja, saanut tunnustuksia, huomiota ja apurahoja. Onko hän nyt kylläinen?

– Tietyllä tapaa kyllä. Niin paljon olen 30 vuoden aikana saanut, saavuttanut ja kokenut, etten olisi voinut kuvitellakaan, kun luovuin virkatyöstäni opettajana. Matka on ollut mielenkiintoinen, se on sisältänyt ylämäkiä ja alamäkiä, mutta se on ollut tavattoman rikas kokemus.

– Mutta ei, en vielä ole täysin kylläinen. Haluan jatkaa maalaamista. Ja on minua nyt Kiinaankin kysytty, hän nauraa.

Maailman kierros tulee tavallaan umpeen, kun hän avasi näyttelynsä Kinnulassa, henkisessä kodissaan, luomisvoiman lähteessään.

– Tämä on näyttelyni, mutta tavallaan myös kiitos kaikille niille, jotka ovat minua auttaneet ja kannustaneet urallani.

Pitsipuu, Kruunupää ja Sininen lintu – Anna-Liisa Hakkaraisen maalauksia 6.–13.7. Kinnulassa, Tolpantie 11. Avoinna joka päivä klo 11–18.