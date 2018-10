Luonto, karnevaalit ja Teuvo Hakkarainen – Saarijärvi-Viitasaari herättää mielikuvia, mutta etelästä tarkasteltuna seutua vaivaa yksi suuri ongelma

Tämähän tiedettiin jo viisikymmentä vuotta sitten, sanoi naapuri Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeen tiedotustilaisuudessa.

Ehkä, mutta sitä ei tiedetty, että Viitasaaren etätyötila Lennätin täyttyisi ääriään myöten. Erityisesti, että se täyttyi nuorista ja uteliaista ihmisistä.

Taloustutkimus oli selvittänyt seutukunnan imagon perusteellisesti. Reilun tuhannen hengen otos kertoi, että noin 75 prosenttia osasi elokuun alussa sijoittaa seutukunnan kartalle. Eniten alueesta tiesivät yli 50-vuotiaat korkeasti koulutetut miehet ja että mieleen tulivat luonto, maaseutu, Nelostie, keihäskarnevaalit ja Teuvo Hakkarainen.

Tästä alkutilanteesta paikalla olijat saivat sitten tehtäväkseen keksiä, kuinka tämä tieto muutettaisiin vetovoimatekijäksi, matkailuvaltiksi ja lisäeuroiksi paikallisten toimijoiden kukkaroon. Ja tähän kysymykseen ei kukaan ole aukottomasti pystynyt vastaamaan viiteenkymmeneen vuoteen, sillä muutoin seutukunnalla voisi niin kovin paljon olla toisin.

Noin 60 prosenttia oli luonut mielikuvan seutukunnasta ajettuaan paikkakunnan ohi, tai oli pysähtynyt jossain ohikulkumatkallaan. Reilut 30 prosenttia oli luonut mielikuvan mökkeilyn, vapaa-ajan asumisen kautta.

Tapahtumista tunnettiin parhaiten Pihtiputaan Keihäskarnevaalit, Saarijärven juhannuskisat ja Kukonhiekan tanssit. Luontokohteista tunnetaan Kannonkoski ja Piispala, Pyhä-Häkki, Saarijärven Kivikauden kylä, Salamajärvi ja Viitasaarella Huopanankoski.

Tähän päälle kaikista tärkein; koko seutukunta on yhtä kuin komea luonto ja puhtaat vedet.

Koska suomalainen on kiinnostunut siitä, mitä toiset meistä ajattelevat, oli hankkeen tulosten kuunteleminen mielenkiintoista. Vastaajien perussuhtautuminen oli seutukuntaa kohtaan myönteinen, mutta.

– Saavutettavuus. Miten sinne pääsee? Paikka on aika kaukana ja sijainti vaikea, summasi vastaajien tuntoja tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki Taloustutkimuksesta.

Liikenne kuulemma sujuu mukavasti pohjoisesta, idästä ja lännestä, mutta etelästä on kovin hankala matkata Saarijärven-Viitasaaren seudulle.

Saarijärveläiset lukiolaiset Inka Pudas, 17, ja Janna-Susanna Haapanen, 17, olivat samaa mieltä liikenneyhteyksistä. Edes seutukunnan sisällä ei julkinen liikenne toimi.

Mutta seutukunnalle voisi palata opiskelujen jälkeen, jos houkutteleva työpaikka odottaisi.

– Tärkeintä on saada nuoret palaamaan. Vastaus on hyvä työpaikka koulun jälkeen. Tämä on turvallinen paikka kasvattaa lapsia – lapsiperheiden unelma. Palvelut toimivat ja luonto on lähellä, vakuuttivat nuoret.