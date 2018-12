Luontoväki tapaa yleensä rämeikössä, sanoo ikimetsiä suojelevan yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Kytömäki

On mukavaa nähdä metsä- ja luontoväkeä vaihteeksi erilaisessa ympäristössä, tuumii Linnan juhliin kutsuttu Ikimetsän ystävät -yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Kytömäki.

– Yleensä nähdään jossakin rämeikössä, hän naurahtaa.

Juhlien ympäristöteema takaa, että juhlissa on tänä vuonna runsaasti Kytömäelle tuttuja ihmisiä. Kutsun saamista Kytömäki kuvaa nasevaksi yllätykseksi. Hän odotti kyllä postia, sillä tilatun huussin kuivikkeen piti saapua kotiin toimitettuna. Pihalle ajaneesta postin autosta ojennettiin kuitenkin kuivikkeen sijaan pikakirje.

– Olen todella iloinen, että meidänkin yhdistyksemme on huomioitu. Toimimme kuitenkin aika näkymättömissä, Ylöjärvellä Pirkanmaalla asuva Kytömäki kuvailee.

Ikimetsän ystävien tavoitteena on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen. Se on esimerkiksi yhteydessä suoraan metsänomistajiin ja kertoo metsien suojelumahdollisuuksista. Yhdistys on perustettu vuonna 2005.

Frakkiin Kytömäki pukeutui Linnan juhliin ensimmäistä kertaa elämässään. Juhla-asuunsa hän kiinnitti Luonnonsuojeluliiton hopeisen ansiomerkin.