Luottamuksesta tuli Jämsän kaupunginjohtajatentin kuumin puheenaihe – yksi heistä johtaa uuteen henkeen

Jämsän uusi johtaja saa luotsattavakseen kaupungin, jossa puhuttavat muun muassa yhteisen sävelen löytäminen ja luottamus. Miten ehdokkaat Hanna Helaste, Merja Olenius ja Eero Vainio tarttuisivat haasteeseen?

– Jos ei ole vuoropuhelua, ei voi olla luottamusta. Jos ei ole luottamusta, ei ole päätöksentekokykyä. Jos sitä ei ole, se näkyy niin, että kaupunginjohtajan kanssa käy miten käy ja työnantajan maine on mitä on, Vainio sanoo keskustelun merkitystä korostaen.

– Jämsän strategiaan kirjatut arvot yhteistyökykyisyys ja avoimuus erityisesti liittyvät tähän kysymykseen. Penään avoimuutta. Keskustellaan niin pitkään, että valkoinen savu nousee, Olenius linjaa.

– Jos kaikki ovat sitoutuneet strategian mukaisiin arvoihin, ei tällaisia ongelmia ole. Keskustelu on vilpitöntä ja avointa ja yhteinen tahtotila löytyy, Helaste summaa.

Helaste, Olenius ja Vainio ovat kärkiehdokkaita, joista yksi valitaan uudeksi johtajaksi syyskuun lopulla. Heitä tentattiin Vitikkala-salissa maanantaina.

Valinta kiinnostaa, tenttiä kuunteli toistasataa jämsäläistä.

Helaste työskentelee tällä hetkellä Keiteleen, Olenius Hartolan ja Vainio Petäjäveden kunnanjohtajana.

Jämsän hengen muuttaminen nousi illan ykköspuheenaiheeksi. Siitä keskusteltiin niin markkinoinnin kuin elinvoiman yhteydessä. Tuleva kaupunginjohtaja, onpa hän ehdokkaista kuka tahansa, aikoo johtaa jämsäläisia asennemuutokseen.

– Jokainen jämsäläinen on viestinviejä. Henki pitää saada käännettyä uuteen suuntaan, Olenius painottaa.

– Jos joku kertoo hyvää Jämsästä, seitsemän tuntuu olevan ampumassa alas. Tälle meidän täytyy tehdä yhdessä jotain, Helaste sanoo.

Myös Vainio on samoilla linjoilla.

– Kyllä tämä on sitä, mitä me itse kerromme. Jos minäkuva on huono, on kunnan maine huono. Markkinoinnissa Jämsä tarvitsee voimakkaampaa näkyvyyttä.

Kaupunkilaiset kysyivät ehdokkailta lisäksi kylien palveluista, kabinettipolitiikan torjumisesta, solmujen avaustaidosta ja halusta tavata kaupunkilaisia myös vapaa-aikana.

Entä pitääkö Jämsän säästää vai investoida?

– Molempia tarvitaan, Vainio tiivistää.

– Yhdenkään organisaation perustehtävä ei ole säästäminen. Palvelut on tuotettava niin taloudellisesti ja tehokkaasi kuin mahdollista. Jos vaan säästetään, pitää muuttaa strategiaa niin, että viimeinen sammuttaa valot, Helaste kärjistää.

– Säästäminen ei ole tapa, jolla kunta tehostaa toimintaa ja järjestää nykyaikaisia tai tulevaan suuntaavia palveluja. Säästöt ja investoinnit eivät sulje toisiaan pois, Olenius linjaa.