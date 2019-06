"Luovutaan omasta teatterista ja orkesterista" – Jyväskylän eläkkeelle jäävällä talousjohtajalla on villejä ideoita

Jyväskylän kaupungin talousjohtaja Ari Hirvensalo, 64, on ollut kaupungissa 15 vuotta se henkilö, joka on enimmäkseen sanonut ”ei”.

Ei lisäbudjeteille, monille investoinneille, ylimitoitetuille palveluille ja ylipäänsä kaikelle, mihin kuluisi liikaa rahaa.

– Virkamiesten tehtävä on ollut pitää poliitikkojen toiveet jotenkin aisoissa, Hirvensalo kuvaa tehtäväänsä, ja huokaa, sillä mukavahan rahaa olisi tarjota kaikkiin tarpeisiin.

Hirvensalon ohjenuora on kuitenkin ollut se, että on löydettävä tasapaino palveluiden ja talouden välillä. Viime vuosina se on Jyväskylässä löytynytkin, mistä talousjohtaja jakaa kiitokset poliitikoille.

– Porukka on alkanut toimia yhdessä ja ymmärtänyt talouden merkityksen.

Nyt vuodesta 2005 Jyväskylässä lähes kaikkeen hiljaa takapiruna vaikuttanut mies on jäämässä eläkkeelle. On lähtöhaastattelun aika.

Mille saituuteen asti säästämään tottunut Hirvensalo oikein sanoisi ”kyllä”? Vastaus yllättää, sillä Hirvensalolla on takataskussaan melko villejä kaupungin kehittämisideoita. On aika kaivaa ne lopultakin esille.

Ensimmäinen Hirvensalon idea on liikennepoliittinen: Hänen mielestään sekä Rantaväylä että ratapiha pitäisi painaa alas tunneliin Jyväskylän edustalla. Tässä visiossa ei ole kyse mistään jo aiemmin julkisuudessa esillä olleesta kansirakenteesta, vaan rohkean rouheasta tunnelista Lutakon ja keskustan välillä, joka nielaisisi häiritsevät raiteet ja Rantaväylän autot kunnolla maan alle.

– Tällöin syntyisi valtavasti lisää kaavoitettavaa maa-aluetta kaupungin ja rannan välille, ja lisäksi ranta ja keskusta yhdistyisivät toisiinsa, Hirvensalo huomauttaa.

Samalla taklattaisiin se jo ammoin todettu onnettomuus, että Jyväskylä tuli alun alkaenkin perustettua väärään paikkaan, likistyksiin järven ja harjun väliin. Hirvensalon ratkaisulla Jyväskylän keskusta vihdoinkin saisi kaipaamaansa lisätilaa.

Ei epäilystäkään, etteikö ratkaisu maksaisi niin kaupunkilaisille kuin valtiollekin melkoisia summia. Toisaalta mallia voi katsoa Tampereelta, jossa sikäläiset kunnanisät päättivät juuri rakentaa kaupungin alle Suomen pisimmän maantietunnelin.

– Pitää uskaltaa ajatella rohkeasti. Olemmeko rohkeita ja aikaamme edellä, vai haluammeko kulkea muiden perässä, Hirvensalo perustelee.

Nopeiden junayhteyksien kehittämiseen Hirvensalo pistäisi muutenkin lisää kaupungin lobbausenergiaa. Hänen mielestään ei pitäisi keskittyä vain sen itkemiseen, että lentoyhteydet täältä Helsinkiin ovat huonot.

– Tampere-Helsinki-välin nopeuttaminen nopeuttaa meitäkin, mutta kaksoisraide ja nopeampi yhteys pitäisi saada Jyväskylään asti, hän tähdentää.

Toinen Hirvensalon hätkähdyttävä idea liittyy kulttuuriin. Hän luopuisi omasta laitosteatterista ja kaupunginorkesterista ja keskittyisi pelkästään tilojen tarjoamiseen vierailijoille.

– Rakennetaan palvelut vierailevien ryhmien varaan. Kuulijoita olisi taatusti enemmän kuin laitosmaisessa toimintatavassa, Hirvensalo kannustaa.

Perusteluna Hirvensalo sanoo, että juuri nämä kulttuurin lajit ovat yksiä kaupungin vahvimmin subventoimia, eli käyttäjä maksaa näistä palveluista suhteessa vähiten ja veronmaksaja eniten taide-elämystä kohden.

Museot ja monen kaupunkilaisen pitkään haaveileman konserttisalin Hirvensalo yhdistäisi Jyväskylässä yhteen isoon nippuun, yhteiseen kulttuurikeskukseen. Hanke on jo ollut julkisuudessa esillä Jyväskylän sydän -nimellä.

Suuri virhe hänen mielestään olisi se, että jokaiselle taidelaitokselle rakennettaisiin omat uudet tilat ja lisäksi vielä konserttisali päälle.

– En ymmärrä sitä, että 1 000:lle konsertissa käyvälle kaupunkilaiselle pitää rakentaa 50 miljoonalla eurolla arkkitehtonisesti näyttävä rakennus, jonka veronmaksajat kustantavat. Pitäisi keskittyä siihen, että saadaan hyvä sali, eikä arkkitehtuuriin, hän huomauttaa.

Siksipä Hirvensalo kannattaa lämpimästi Jyväskylän sydän -hanketta. Kulttuurikeskus voisi sijaita kirjastolla, Lyseossa tai hallintokorttelissa tai jossakin vielä nimeämättömässä paikassa.

– Se olisi ainoa realistinen tapa saada jonkinlainen konserttisali, Hirvensalo huomauttaa.

Hirvensalon mielestä museoissakin pitäisi keskittyä sisältöön eikä seiniin.

– Meillä keskitytään helposti siihen, että halutaan komeat seinät, ja sisällön kehittäminen jää unohduksiin.

Museoiden pitäisi hänen mielestään ottaa käyttöön enemmän liikkuvaa kuvaa, ääntä ja tekniikkaa, joilla luotaisiin kävijöille unohtumattomia elämyksiä.

– Ei niin, että meillä on se rukinlapa vitriinissä. Ketä se kiinnostaa, hän naurahtaa.

On Hirvensalolla mielipide valtakunnan sote-politiikastakin. Hänen mielestään sote-uudistus pitäisi aloittaa purkamalla työterveyshuolto ja lopettamalla yksityisten hoitojen Kela-korvaukset, ja ylipäätään purkamalla monikanavainen rahoitusjärjestelmä, joka tarjoaa anteliaat terveyspalvelut hyvinvoivimmalle väestönosalle, mutta jättää muut nuolemaan näppejään.

Hänen mielestään Suomessa on syntynyt kummallinen tilanne, jossa ihminen ei pääse lääkäriin.

– Ei muualla maailmassa ole tällaista, hän ihmettelee.

Sinänsä hallituksen sote-uudistuksen pääajatusta, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhdistettäisiin, hän pitää hyvänä. Tällöin saataisiin lisää panostuksia perusterveydenhuoltoon.

Jyväskylään on nousemassa uusi sairaala. Sitäkin Hirvensalo pitää periaatteessa hyvänä asiana, mutta samalla hän on huolissaan kustannuksista.

– Pitäisi varmistaa, että ne luvatut 30 miljoonan euron vuosittaiset säästöt käyttömenoista todella toteutuvat, hän huolehtii.

Hirvensalo voi jäädä eläkkeelle hyvillä mielin, sillä Jyväskylän talous on vihdoin ollut tasapainossa kolmen vuoden ajan, tosin kuluvan vuoden tilanne näyttääkin huolestuttavammalta Hippos-hankkeen viivästymisen takia. Hirvensalo uskoo, että Hippos saadaan kuitenkin vielä onnellisesti maaliin ja uusi sijoittaja löytyy.

Hirvensalo uskoo muutoinkin Jyväskylän menestykseen myös tulevaisuudessa, eikä emmi jäädä tänne asumaan, pyöräilemään, valokuvaamaan ja golfaamaan. Näiden harrastusten parista ex-talouspomon voi siis bongata jatkossa.

– Olen jyväskyläläinen, hän toteaa ykskantaan.

Kesäisin Hirvensaloa ei silti kotikaupungissa näy. Tällöin hän nimittäin suuntaa Välimerelle rakkaan purjehdusharrastuksen pariin.

Mutta mitä Hirvensalo aikoo tehdä talvisin? Aikooko hän ehkä kuntapoliitikoksi tai mielipidekirjoittajaksi Keskisuomalaiseen? Ei, Hirvensalo ei aio.

– Enkä aio myöskään alkaa tehtailla valituksia, hän väläyttää ja nauraa päälle.