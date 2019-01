Lutakon piippu on vino mutta kunnossa – Juomatehtaan piippu odottaa korjausta

Keskisuomalaisen lukija ilmoitti havainneensa, että Lutakon vanha, tiilistä rakennettu savupiippu on yläpäästään vino. Ja näin tosiaan on. Erityisen selvästi kaltevuus käy ilmi, kun piippua katsoo Paviljongin suunnasta Messutorilta. Piipun huippu kumartaa kohti Lutakon keskikortteleita, vieressä kulkevasta Piippukadusta poispäin.

Onko Lutakon maamerkki kaatumassa tai sortumassa? Ei ole, vaan omistajan mukaan se on ollut vinossa jo vuosikaudet.

– Piippu on ollut kallellaan niin kauan kuin muistan. En tiedä, olisiko ollut jopa uudesta asti? pohtii toimitusjohtaja Esa Polas piipun ja sen vieressä olevan Turbiinitalon omistavasta kiinteistöyhtiö Pole Oy:stä.

Polas viittaa esimerkiksi Lutakon asukasyhdistyksen vuonna 2012 julkaisemaan Lutakko 100 vuotta -juhlalehteen, jonka kuvissa piippu näkyy olevan samalla tavalla kallellaan kuin tälläkin hetkellä.

Piipun alakerroksissa toimivaa saunaa ylläpitää viereisessä Turbiinitalossa toimiva ravintola Le Qulkuri. Myös ravintoloitsija Aki Kantelinen vahvistaa, että piippu on ollut samalla tavoin vinossa koko pari–kolme vuotta kestäneen vuokralaissuhteen ajan.

Lutakon savupiippu rakennettiin alunperin vuonna 1917 perustetun Schaumanin kartonkitehtaan käyttöön. Piippu kunnostettiin useiden muiden kartonkitehtaan rakennusten tavoin vuosituhannen vaihteessa, ja silloin rakennettiin myös piipun alaosan saunatilat.

– Tämän jälkeen piippuun on tehty tarpeellisia korjauksia vuosien saatossa. Tärkein niistä oli verkotus, joka tehtiin vajaat 10 vuotta sitten. Silloin myös tukittiin piipun pää, jotta vesi ei pääsisi sisään eikä korroosiota syntyisi, Polas kertoo.

– Piipun kunto on tarkastettu vähän reilun viiden vuoden välein. Se on hyvässä kunnossa ja täysin turvallinen.

Seminaarinmäellä sijaitsevan Juomatehtaan savupiipun tilanne on epävarmempi kuin Lutakon piipun. Yläpäästään kallistunutta ja huonokuntoista piippua purettiin noin 60 senttimetrin matkalta loppusyksyllä. Samalla tehtiin kiireellisiä korjaustoimenpiteitä.

– Poistettiin ne syyt, jotka olivat aiheuttaneet piipun kallistumista. Pultteja uusittiin, piipun sisäpuoliset portaat purettiin yläosasta ja piipun ulkopuoliset portaat katkaistiin. Nyt akuutti turvallisuusriski on poistettu, kertoo Erkki Jaala.

Juomatehtaan piippuineen omistaa Kauko Sorjosen säätiö. Jaala vastaa säätiön puolesta Juomatehtaan käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä asioista.

Jaalan mukaan syksyllä tehdyillä korjauksilla pärjätään "jonkun vuoden ajan", mutta piippu on lähiaikoina korjattava perusteellisemmin.

– Yläosa on noin viiden metrin matkalta huonokuntoinen. Tämä osa on purettava kokonaan tai purettava ja muurattava uudelleen. Kolmas vaihtoehto on purkaa koko piippu.

Jaala on tehnyt säätiön hallitukselle raportin piipun kunnosta ja vaihtoehdoista jatkotoimenpiteiksi. Hän arvioi, että piipun kohtaloon vaikuttavat monet eri tekijät.

– Juomatehtaan kiinteistö on myynnissä ja alueella on käynnissä kaavamuutos. Tulevaisuuteen vaikuttaa se, mitä uusi toimija kiinteistöllä tekee ja onko piippu tulevassa kaavassakin suojeltu. Jos suojelumerkintä säilyy, purkaminen kokonaan ei ole vaihtoehto.

Juomatehtaan piippu on rakennettu vuonna 1909. Piippu on kolmen muun Juomatehtaan rakennuksen tavoin suojeltu nykyisessä asemakaavassa kulttuurihistoriallisena kohteena.