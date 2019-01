Lutakon piippu puhuttaa – onko piippu sittenkin ollut joskus suorassa?

Onko Lutakon piippu ollut aina vino vai kallistunut ajan mittaan?

Tämä kysymys on herättänyt keskustelua sen jälkeen, kun Keskisuomalainen uutisoi viime tiistaina, että piippu on yläpäästään hieman kallellaan. Lutakon piippu on ollut merkittävä osa Jyväskylän kaupunkikuvaa jo kauan, joten monella kaupunkilaisella on muistikuvia sen ulkonäöstä.

Schaumanin vaneritehtaan vanha savupiippu on ollut Lutakon maamerkki jo vuodesta 1917 lähtien, joten se on päätynyt ajan mittaan myös moniin valokuviin.

Piipusta otettuja valokuvia onkin puitu ainakin Valokuvien vanha Jvväskylä -Facebook-ryhmässä. Ryhmässä pohdittiin, onko piippu tosiaan ollut aina kallellaan, kuten piipun omistaja, toimitusjohtaja Esa Polas, Keskisuomalaisen jutussa epäili.

Kävi ilmi, että ainakin Jussi Jäppisen teoksessa "Kaupunki siipien alla: Jyväskylä vanhoissa Ilmavalokuvissa" esitetyissä kuvissa piipun yläosa näyttää olevan suorassa. Tästä voisi siis päätellä, ettei piippu ole ollut alkujaan vinossa. Toisaalta teoksen kuvat on otettu ylhäältä käsin, joten piippu voi näyttää suoralta myös kuvakulman vuoksi.

Lopullista vastausta siihen, milloin Lutakon piipusta on tullut vino, ei toistaiseksi ole löytynyt. Tärkeintä kuitenkin lienee, että piippu on turvallinen ja sen kunto tarkastetaan säännöllisesti.