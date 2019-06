Luulisi, että vihtakulttuuri kukoistaisi Suomessa – mutta vielä mitä, perinteiset vastat alkavat olla katoavaa kansanperinnettä

Luulisi, että saunavasta- tai vihtakulttuuri kukoistaisi Suomessa.

– Kuitenkin vastakulttuuri on taantunut, vaikka saunakulttuuri on kehittynyt, sanoo Suomen historian tutkija Jorma Wilmi Jyväskylän yliopistosta.

Yksi syy muutokseen löytyy kaupungistumisesta.

– Puuainesta on vaikeampi saada kaupungeissa, ja myös hyviä tekopaikkoja on vaikeampi löytää. Yleisissä saunoissakaan ei vastojen käyttämiseen kannusteta.

Toinen syy löytyy parantuneesta hygieniasta.

– Vastojen käyttö on peräisin käytännöllisyydestä. Kaikkialla, missä on perinteisesti saunottu, tunnetaan myös vastomiskulttuuri. Vastat korvasivat aiemmin pesusienet ja pesuaineet ja niillä häädettiin syöpäläisiä. Suihkujen tulo on korvannut ne.

Vastojen tekijät ovat myös ikääntyneet. Jos vastoja ei ole totuttu kotona käyttämään, eivät sukupolvet helposti tutustu niihin myöhemminkään.

– Onhan vastojen tekeminen lisäksi aika työlästä. Se kuitenkin kehittäisi kädentaitoja, joita käytetään nykypäivänä entistä vähemmän, Wilmi pohtii.

Perinteisiä kädentaitoja voisi Wilmin mielestä hyödyntää modernisti.

Hän haastaakin erityisesti nuoria tarttumaan hyvään markkinarakoon: miksi saunaperinteestä ei voisi tehdä modernilla tavalla bisnestä?

– Hyvästä saunavastasta voisi varmasti maksaa 10–15 euroa.

– Vihtaa voi myös tuunata miten paljon vain. Siitä voi luoda vaikkapa oman brändin. Vihdan olemus on kuitenkin tärkeä – kunnollinen saunavasta ei ole se kuminauhalla sidottu kimppu, joita tällä hetkellä myydään huoltoasemilla ja kaupoissa.

Wilmin mielestä vastominen tuo saunomiseen uuden ulottuvuuden.

Vastomisella on todettu olevan terveydelle hyväksi: myönteisten psykologisten vaikutusten lisäksi se vilkastuttaa pintaverenkiertoa.

– Voi myös olla, että koivunlehden ainesosat saattavat parantaa terveyttä. Juodaanhan esimerkiksi mahlaakin.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen juhannuksen digilehdessä. Pääset lukemaan koko lehden tästä.