Luunmurskaajakeli tuli Jyväskylään – kaupunki varoittaa äärimmäisen liukkaista jalkakäytävistä

Kävely- ja pyöräilytiet ovat nyt vaarallisen liukkaita, joten niillä liikkuessa kannattaa olla erittäin tarkkaavainen, varoittaa Jyväskylän kaupunki.

Pakkasen ja lämpöasteiden välillä sahaava sää on erittäin haastava teiden kunnossapidon kannalta. Tiet ovatkin nyt paikoitellen todella jäisiä hiekoituksista huolimatta.

– Katuja ja teitä hiekotetaan ahkerasti joka puolella Jyväskylää, jotta niillä liikkuminen olisi mahdollisimman turvallista, kertoo Jyväskylän teiden kunnossapidosta vastaavan Altekin kunnossapitopäällikkö Timo Tillgren.

Alati muuttuvat sääolosuhteet ovat kuitenkin Tillgrenin mukaan hiekoitustenkin suhteen haastavia, joten liukkailla kaduilla liikkuessa kannattaa olla varovainen.

Sää pysyy melkoisen vaihtelevana myös tulevina päivinä, kertoo meteorologi Ari Mustala Ilmatieteen laitokselta.

– Tänään sää pysyttelee harmaana ja lämpötila parissa plusasteessa, mutta jo huomenna sää pakastuu ja miinusasteita on noin viisi, Mustala toteaa.

Keskiviikkona myös tuuli voimistuu ja saa pakkasen tuntumaan mittarin lukemaa huomattavasti purevammalta. Myös pienet lumisateet ovat mahdollisia, mutta suurempia pyryjä ei Keski-Suomeen ole näköpiirissä.

Harmaasta säästä ei kannata lannistua, sillä viikon edetessä päästään nauttimaan myös auringonpaisteesta. Torstaihin mennessä pilvet väistyvät ja luvassa on kaunista auringonpaistetta koko päiväksi. Torstai on viikon kylmin päivä ja pakkasta on Mustalan mukaan yli kymmenen astetta.

Perjantain vastaisena yönä pakkanen voi nousta lähemmäs kahtakymmentä astetta, mutta lauantaihin mennessä sää on lauhtunut jopa viiteen lämpöasteeseen.

– Viikonlopusta näyttäisi tulevan tämän hetken tietojen mukaan hyvin aurinkoinen ja lämmin myös Keski-Suomessa. Pienet sateet ovat viikonloppuna mahdollisia, mutta pääosin sää näyttää kirkkaalta. Lauantaina ja sunnuntaina lämpötila nousee reilusti plussan puolelle, Mustala kertoo.