Mäkikahvio on taas auki – Matti Nykäsen mäen näkötornista voi katsella Jyväskylää korkeimmalta mahdolliselta paikalta

Matti Nykäsen mäen näkötorni ja Mäkikahvio avasivat ovensa yleisölle maanantaina. Näkötorni tarjoaa Jyväskylään korkeimman mahdollisen panoraamanäkymän.

– Parhaassa tapauksessa näkötornista voi katsella myös hyppääjien treenejä lähietäisyydeltä. Sellaisesta perspektiivistä hyppyjä ei yleensä näe, kertoo Jyväskylän Hiihtoseuran hallituksen puheenjohtaja Pasi Sajasalo.

Seuran treenipäiviä ovat tiistai, torstai, lauantai ja sunnuntai.

Helmikuussa kuolleen Matti Nykäsen muisto on huomioitu kahvilan toiminnassa siten, että seinälle on asetettu mäkihyppääjän saavutuksista kertovat muistotaulut. Taulut on tehnyt Jyväskylän Hiihtoseura ry:n veteraanijäsen Väinö Hirvonen.

Kahvilan ja näkötornin aukioloaikoja on laajennettu viime kesästä. Kesäkuussa kahvio palvelee maanantaista torstaihin kello 16–20 ja lauantaista sunnuntaihin kello 12–16, kun taas heinäkuussa kahvio on auki koko viikon kello 12–16.

Kahvilaa ylläpitävän Jyväskylän Hiihtoseuran tavoitteena on päästä viime vuoden kävijämäärään ja mieluusti jopa ylittää se. Viime vuonna tornissa ja kahviossa kävi Valon kaupunki -tapahtuman vierailijat mukaan lukien 5 000 ihmistä.

Näkötornin ja Mäkikahvion tuotot käytetään lyhentämättöminä jyväskyläläisen mäkiurheilun kehittämiseen.

Mäkikahvio sijaitsee Matti Nykäsen mäen juurella, ja sinne on mahdollista tulla sekä autolla että kävellen. Kahvio ja näkötorni ovat auki 4. elokuuta asti.