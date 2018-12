Mänttä-Vilppulan kulttuurikaupunki Euroopan kulttuuriverkostoon?

Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Markus Auvinen esittää maanantaiselle kaupunginhallitukselle, että kaupunki liittyy ensi vuoden alusta kansainvälisen LIKE – European cities and regions for culture -kulttuuriverkoston jäseneksi.

Kulttuurikaupunkien yhteistyötä ja kansainvälistymistä edistävä verkosto on perustettu 1990-luvulla Ranskan Lillessä. Siinä on jäseniä 23 maasta, Suomesta vain Tampereen kaupunki.

Verkosto kokoontuu vuosittaisissa konferensseissa, työpajoissa ja kenttäkohteissa. Sen kautta on rakennettu Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeiden kansainvälisiä kumppanuuksia.

Mänttä-Vilppula hakee yhdessä Tampereen kanssa vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Esityksen mukaan myös Serlachius-museot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa toimia verkostossa kaupungin kumppanina.