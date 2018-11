Mänttä-Vilppulassa tehdään ensi vuonna alijäämää – "Välivuosi on hankala vähän kaikin tavoin"

Ensi vuosi on hankala vähän kaiken suhteen. Iso käppi on valtionosuuksien laskeminen taas yli miljoonalla eurolla ja tulojen junnaaminen jokseenkin paikoillaan. Ensimmäistä kertaa vuosiin tehdään alijäämää, näillä näkymin peräti 2,1 miljoonaa euroa.

Siinä poimintoja Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtajan Markus Auvisen kommenteista kaupunginhallituksen maanantaina läpikäymästä ensi vuoden talousarvioesityksestä. Sen kivijalkana ovat tuloveroprosentin pitäminen ennallaan 22,00:ssa ja valtuuston kesäkuussa hyväksymän talouden tasapainotusohjelman linjaukset.

– Ohjelmassa määritellyt toimet kohdistuvat kolmelle vuodelle – nyt tarvitaan pysyviä vaikutuksia eli rakennemuutoksia. Talousohjelma laadittiin viidelle vuodelle sillä toteamuksella, että tämä yksi vuosi saa olla miinuksella, kunhan alijäämä katetaan seuraavina vuosina. Taseessa on kuitenkin puskurina lähes neljä miljoonaa euroa ylijäämää.

Kaupungin taloutta on viime vuosina pidetty tasapainossa pitkälti satunnaisilla tuloilla. Parina vuonna on myyty esimerkiksi Mäntänvuoren Terveys Oy:n osakkeita ja samalla varauduttu sote-uudistukseen. Nyt kaupunki omistaa yhtiön osakkeista enää 19 prosenttia.

Myytävää ei enää juurikaan ole, mutta kaupungin omistamien rakennusten mahdollisesta kaupittelusta tehdään suunnitelmaa.

Auvinen kuvaa tulevaa vuotta "välivuodeksi". Tasapainotusohjelmaa pannaan täytäntöön, palveluja ei pitäisi olla tarvis lakkauttaa, henkilöstöä ei ole kaavailtu irtisanottavan. Jos taas sote- ja maakuntauudistus tulee, hän muistuttaa sen panevan "kaiken uusiksi".

Kismistystä Mänttä-Vilppulassa aiheuttavat eritoten valtionosuuksien leikkaukset: Tänä vuonna vähennystä tulee 1,2 miljoonaa, ensi vuonna toinen mokoma. Pelkästään näiden paikkaaminen olisi vaatinut tuloveroprosentin korottamista 1,25 prosenttiyksiköllä.

– Investoinnit on perinteisesti pyritty pitämään vuosikatteen tasolla. Ensi vuonna vuosikate on noin 458 000 euroa ja poistot 2,6 miljoonaa euroa. Kun investoinnit ovat jokseenkin 3 miljoonaa, joudutaan niistä 85 prosenttia kattamaan lainarahalla; velkaa tarvitaan noin 2 miljoonaa lisää. Sen jälkeen lainaa on vajaat 4 600 euroa asukasta kohti, mikä on maan keskitasoa.

Koska investoinnit joudutaan tekemään velaksi, ne on viilattu minimiin. Suurin hanke on Mustalahdenkadun rakentaminen, siihen on osoitettu 600 000 euroa. Tiellä tehdään vesihuoltosaneerausta, ja muukin kunnostaminen hoidetaan samalla.

Kaupunki on ilmoittanut liikenne- ja viestintäministeriölle halukkuutensa yhdeksi alueellisen junaliikenteen piloteista, ja tätä varten on varattu 350 000 euroa. Vilppulankosken koulun IV-koneiden uusimiseen on kirjattu 300 000 euroa ja Sarapihan liikennejärjestelyjen parantamiseen 250 000 euroa. Muutoin investointeja on pyritty lykkäämään.

Mänttä-Vilppula hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi yhdessä Tampereen kanssa; tämänkin hankkeen onnistumiseen on varauduttu.