Mäntyharjun säiliövaunuletkan kuljetus ollut VR:n vastuulla – Viestintäjohtaja: Totta kai meillä on kaikki siihen liittyvä tieto olemassa

Mäntyharjun säiliövaunuletkan kuljetus on ollut VR:n vastuulla, kertoo VR Groupin viestintäjohtaja Tatu Tuominen.

Vaunujen omistajaa ja määränpäätä ei aiota kertoa julkisuuteen onnettomuustutkinnan ollessa kesken, hän sanoo.

– Totta kai meillä on kaikki siihen liittyvä tieto olemassa. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa, ja niin kauan kuin tutkinta on käynnissä emme avaa tätä sen enempää. Tämä on ihan normaali käytäntö, Tuominen sanoo STT:lle.

Onnettomuustutkintakeskus kertoi sunnuntaina, että säiliövaunuletka on venäläisen standardin mukainen ja seissyt Kinnin liikennepaikalla ainakin kaksi viikkoa ennen lauantaina havaittua kemikaalivuotoa.

Esimerkiksi Nesteeltä kerrottiin aiemmin sunnuntaina STT:lle, että bensiinin lisäainetta metyylitertiaaributyylieetteriä (MTBE) sisältävät vaunut eivät ole yhtiön tai menossa sen jalostamolle.