Mäntyharjun suuronnettomuusvaarapaikan raivaus etenee – ei tiedossa, vaikuttaako raivaustyöt aamun junaliikenteeseen

Mäntyharjulla suuronnettomuusvaaran aiheuttaneen junaonnettomuuden raivaustyöt ovat edenneet yön aikana hyvin. Liikenneviraston mukaan toistaiseksi ei kuitenkaan vielä ole tiedossa, saadaanko raiteet avattua ajoissa aamun matkustajaliikenteelle.

Liikennepäällikkö Timo Hämäläinen Liikenneviraston Ratahallintokeskuksesta sanoi aamukuudelta olevansa toiveikas, että rata olisi käytössä jo kello 9.40, jolloin aamun ensimmäisen poikki olevaa rataosuutta käyttävän junan on määrä lähteä Kouvolasta.

Junaliikenne Kouvolan ja Mäntyharjun välillä katkesi lauantaina, kun erittäin herkästi syttyvän bensiinin lisäaineen metyyli-tertbutyylieetterin (MTBE) kuljetukseen käytetty junavaunu suistui radalta Kinnin liikennepaikalla Mäntyharjulla. Vaunu oli tuntemattomasta syystä puoliltapäivin mennyt läpi päätypukista ja repeytynyt.

Vaunu kuului noin 40 vaunun letkaan.

Onnettomuus aiheutti suuronnettomuusvaaran. Vaikka pelastuslaitos sai vuodon tukittua, maastoon ehti valua arviolta 40 000–50 000 litraa myrkkyä.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen mukaan vaunuletkan vaurioitta säilyneet vaunut on saatu siirrettyä pois onnettomuuspaikalta. Pelastuslaitos on tyhjentänyt yön aikana vuotanutta vaunua ja sen viereistä vaunua, joka on myös vaurioitunut, mutta jonka säiliö on onneksi ehjä.

Pelastuslaitos on poistanut maahan valunutta ainetta imuautolla. Paikalla on myös sammutuskalustoa siltä varalta, että onnettomuuspaikalla syttyisi tulipalo.

– (Suuronnettomuuden) vaara on olemassa niin kauan kunnes vaurioitunut säiliö saadaan pois ja maassa on nestettä. Vuoto on tukittu, ja pyrimme poistamaan ainetta maastosta, jossa sitä on lätäköinä, kertoi päivystävä palomestari Eero Aho lauantai-iltana.

Ahon mukaan suuronnettomuus on ympäristön kannalta jo tapahtunut, koska ainetta pääsi maastoon niin paljon.

– Tämä on toki paloviranomaisen arvio, ei ympäristöviranomaisen, Aho jatkoi.

Aho ei halunnut ottaa kantaa vaunujen alkuperään. Myöskään VR:n viestinnästä ei ole haluttu lauantaina kommentoida vaunujen alkuperää, ei edes sitä, kuuluvatko vaunut VR Group -logistiikkakonserniin vai ovatko ne mahdollisesti venäläisiä.

Onnettomuustutkinta kestää sunnuntaihin

Onnettomuustutkintakeskus pääsi turmapaikalle lauantai-iltana tutkimaan turman syytä. Vahingontorjunnan paikan päällä arveltiin kestävän ainakin aamupäivään saakka sunnuntaina.

Junat Kouvolan ja Mäntyharjun välillä korvattiin lauantaina busseilla.

Se, ettei onnettomuuspaikan lähistöllä ollut asutusta, säästi palolaitoksen työtä, sillä maastoon valunut aine höyrystyy helposti ja saattaa kulkeutua tuulen mukana satojen metrien päähän. Ympäristöviranomaisille oli lauantaina ilmoitettu tapahtuneesta ja vahinkoja oli määrä ryhtyä torjumaan heti, kun onnettomuus ei ollut enää vaarassa laajeta.

Onnettomuuspaikka ei keskeinen kuljetusreitti

Vaarallisia aineita kulkee Suomen rautateillä vuosittain noin viisi miljoonaa tonnia, kertoi VR Groupin liikenneturvallisuusjohtaja Tomi Kangas. Yksittäisiä aineita tai niiden kuljetusmääriä hän ei kommentoinut.

– Yleisesti ottaen rautatiet ovat hyvin turvallinen kuljetusmuoto, Kangas sanoo.

Kuljetusten turvallisuutta määrittää lainsäädäntö. Kaluston kunnosta ja rautatieturvallisuudesta huolehditaan, Kangas sanoo. Hän mainitsee esimerkiksi kaluston määräaikaistarkastukset ja junille ennen niiden lähtöä tehtävät liikennöintitarkastukset.

Mahdollisessa onnettomuustilanteessa myös VR ottaa ensin yhteyttä pelastuslaitokseen, Kangas sanoo. Rataverkon omistavalla Liikennevirastolla on Kankaan mukaan oma raivaus- ja pelastuspalvelunsa.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan rataosuudella, jolla onnettomuus tapahtui, kuljetetaan säännöllisesti vaarallisia aineita, mutta mikään keskeinen kuljetusreitti se ei ole.

– Siellä, missä on vaarallista teollisuutta, kulkee myös paljon vaarallisia kemikaaleja. Esimerkiksi Uudessakaupungissa on suuri lannoitetehdas, minkä vuoksi Turun ratapihan läpi kulkee suuri määrä vaarallisia kemikaaleja, Nurmi kertoo.

Nurmen mukaan vilkkaimpia vaarallisten aineiden kuljettamiseen käytettäviä reittejä ovat Kakkostie ja Pori–Tampere-rata.

– Esimerkiksi Harjavallan suurteollisuuspuisto olisi onnettomuuden kannalta aika paha paikka.