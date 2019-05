Mökkiläiset äimistyivät ällöttävästä näystä rannassa – mitä on tämä mönjä, joka haisee pahalta?

Paksu mönjäkerros toivakkalaisen mökin rannassa toi palokunnan paikalle torstaina. Vaaleankeltaista mönjää oli ajautunut rantaan usean kymmenen metrin matkalta, ja vahvaa epäilystä aiheutti nenään leijunut voimakas haju.

Mökillä majaillut pariskunta huolestui erityisesti hajusta, ja paikalle kutsuttiin pelastuslaitoksen Toivakan yksikkö. Paikalle veneellä päästyään ja hetken lapioituaan palokunta totesi, että kyseessä on ajankohtaan nähden normaali ilmiö: mönjä oli kasautunutta siitepölyä.

Kyseessä on arvatenkin kuusen siitepöly, pelastuslaitos kertoo. Haju kuitenkin kummastutti myös pelastuslaitoksen väkeä, ja huomio kiinnittyi mönjän seassa lojuneeseen maaliastiaan – mutta sekin osoittautui tyhjäksi. Pelastuslaitoksen mukaan astia on voinut olla äyskärinä tai muuna vastaavana välineenä, joka oli ajautunut mönjän mukana rantaan sattumalta.

Pelastuslaitos ja mökkipariskunta totesi yhdessä tuumin, ettei siitepölymönjän lapioiminen auta eikä sen puoleen ollut tarpeellistakaan.

– Kyseessähän on luonnontuote. Haju- ja näköhaittaahan tuollaisesta tulee, mutta mitäpä sille muuta tekemään, palomestari Pentti Partanen kuvaili ympäristövahinkona pelastuslaitokselle tullutta tehtävää.

Partanen toteaa, että on ymmärrettävää, että rannassa lilluva paksu kerros tuntematonta ainetta huolestuttaa. Hän muistuttaa, että kevätaikaan siitepölyä on toisinaan runsaasti, ja keskiviikon rankkasade on saattanut huuhtoa sitä mitä eriskummallisempiin paikkoihin.

Mönjä siis pysyköön luonnossa, mutta Partanen kehottaa mökeilläkin vastaavaan tarkkaavaisuuteen. Luonnossa havaintojen tekeminen ja epäilyttävistä aineista ilmoittaminen on aina oikea ratkaisu.

Toisaalta jos roska on siivottavissa itse, se kannattaa tehdä.

– Voimmehan me auttaa luontoa vaikkapa siivoamalla mökkirannan. Se voisi auttaa mökkinaapuriakin innostumaan asiasta, Partanen sanoo.

– Pidettäisiin Suomi kauniina näin kesän kynnyksellä.