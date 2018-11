Mökkimurtojen määrä väheni rajusti vuodentakaisesta – poliisi muistuttaa mökkiläisiä silti suojaamaan vapaa-ajan asuntonsa pitkäkyntisiltä: näin sen teet

Mökkimurtojen määrä on kääntynyt tänä vuonna laskuun: murtojen tai niiden yritysten määrä putosi 27 prosenttia vuodentakaisesta. Vuonna 2017 syyskuun lopussa murtojen määrä oli 1 238, kun tänä vuonna vastaava luku on 905. Yhteensä poliisi kirjasi viime vuonna 1 512 vapaa-ajan asuntoihin kohdistunutta murtoa tai niiden yritystä.

Eniten mökkimurtoja on luonnollisesti mökkirikkailla seuduilla kuten Sisä- ja Itä-Suomessa.

Selkeää syytä mökkimurtojen vähenemiseen on vaikea sanoa, mutta poliisi haluaa uskoa, että ennalta estävä tiedottaminen on mennyt perille, ja mökkien paremmalla suojauksella on varkauksia pystytty estämään.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Jyrki Aho toteaa tiedotteessa, että mökkimurtoja tehtailevat niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin rikolliset. Hänen mukaansa monen mökkiin murtautujan taustalla on myös muuta rikollisuutta eli asunto-, työmaa- ja liikehuoneistomurtoja sekä huumerikoksia. Kyse on Ahon mukaan pitkälti ammatti- ja taparikollisista, jotka kulkevat paikasta toiseen.

Murtojen vähenemisestä huolimatta poliisi muistuttaa, että mökkiläisen kannattaakin suojata talviteloille jäävä kesäasuntonsa varkailta, ettei keväällä mökillä odota ikävä yllätys: mökkiin on menty sisälle, paikkoja on sotkettu ja omaisuutta anastettu.

Syrjäinen sijainti, mökkien varustetason nousu ja vakituisia asuntoja heikompi murtosuojaus tekevät vapaa-ajan asunnoista houkuttelevia kohteita varkaille.