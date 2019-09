Mökkisaaresta Päijänteellä löytyi pahan näköistä lietettä: "Ensimmäisenä tuli mieleen, että jätevesiputki on hajonnut" – lopputulos olikin yllätys

Päijänteen Iso Poro -saaren mökkiläinen Juha Kamppi löysi rantakallionsa vesirajasta ikävän reunuksen, aivan kuin ”sitä ihteään” olisi kertynyt kiven pintaan. Lisäksi matalassa rantavedessä alkoi elo–syyskuussa rehottaa vihreä leväkasvusto, jollaista toisinaan on näkynyt vain alkukesästä, mutta ei koskaan näin myöhään syyskesällä.

– Ensimmäisenä tuli mieleen, että pohjassa kulkeva jätevesiputki on hajonnut, kertoi Kamppi.

Hän otti yhteyttä Nenäinniemen jätevesipuhdistamolle ja otti viime viikolla myös vesinäytteen rannasta ja rantakallion töhnästä. Havainnon seurauksena putkilinjaa käytiin tutkimassa sukeltamalla, mutta vuotoa ei löytynyt.

Myös näyte otettiin vastaan lähetettiin laboratoriotutkimukseen, joka osoitti epäilykseen nähden päinvastaisen tuloksen: veden fosforipitoisuus Iso-Poron ympäristössä on laskenut niin alas, että levät kasvattavat kokoaan saadakseen ravinteita entistä ravinneköyhemmästä ympäristöstä.

– No, fosforinpoisto on tänä kesänä toiminut varsin hyvin, kertoo Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Petri Tuominen.

Nenäinniemen puhdistamolla tehtiin 25 miljoonan euron laajennus ja saneeraus vuosina 2016–2018. Viime vuonna saneerauksen valmistuttua otettiin käyttöön koko Suomessa ensimmäistä kertaa uudet kiekkosuodattimet, joiden pääasiallinen tarkoitus on tehostaa fosforin ja muun kiintoaineen poistoa jätevedestä.

Iso Poron rannasta otetusta näytteestä löytyi laboratoriotutkimuksessa piilevää ja jonkin verran vihreitä rihmoja kasvattavia viherleviä. Piilevä muodostaa tyypillisesti paksuja, jopa mattomaisia kasvustoja varsinkin, kun kasvua rajoittavaa fosforia on vedessä hyvin niukasti. Kasvu on lajin sopeutumista vähäravinteisiin olosuhteisiin. Laji ei ole myrkyllinen.

Iso Poro -saaressa Kinkomaan edustalla on 52 kesämökkiä. Kamppi on omistanut vuonna 1933 rakennetun mökkinsä kymmenen vuotta ja kuuluu saaren aktiivimökkeilijöihin. Hän on kantanut tonnikaupalla pohjakiviä käsivoimin ylös ja tuonut rantahiekkaa uimapaikan parantamiseksi. Rantakallion leväreunus on edelleen ikävän näköinen, ja siihen meinaa liukastua uimaan mennessä. Mutta Kamppi on tyytyväinen, että se on levää eikä ulostelietettä.

– Selitys kuulostaa uskottavalta, katsotaan miltä näyttää ensi kesänä.