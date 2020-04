MLL:n uusi ruoka-apukampanja auttaa jyväskyläläisiä lapsiperheitä – samalla voit tukea ahdinkoon joutuneita paikallisia ravintolayrittäjiä

Jyväskylässä voi maanantaista alkaen tukea koronakriisin vuoksi ahdinkoon joutuneita ravintola-alan yrittäjiä ja samalla paikallisia lapsiperheitä aivan uudella tavalla.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Jyväskylän yhdistys järjestää ruoka-apukampanjan. Kampanjassa yksityishenkilö voi ostaa ruoka-annoksen valitsemastaan jyväskyläläisestä ravintolasta esimerkiksi ravintolan verkkosivujen kautta tai käymällä paikan päällä. Ravintola kertoo lahjoituksesta MLL:lle, joka etsii ruoka-annoksen saajaksi sopivan vähävaraisen perheen.

– Toimitamme sopivalle lapsiperheelle tiedon ravintola-annoksesta, jonka perhe voi itse noutaa ravintolasta. Lisäksi meidän vapaaehtoiset toimittavat ruoka-annoksia myös suoraan perheiden kotioville, kertoo MLL Jyväskylän aktiivi Malla Lamminmäki.

Lamminmäki arvioi, että perheillä on nyt suuri tarve taloudelliselle avulle.

– Cafe Alvarin asiakas oli kysynyt, voisiko hän ostaa annoksia ja lahjoittaa niitä hyvään tarkoitukseen. Tästä saimme idean apukampanjaan. Meille on tullut paljon yhteydenottoja, joissa on kyselty mahdollisuutta taloudelliseen tai ruoka-apuun. On perheitä, joissa esimerkiksi molemmat vanhemmat on nyt lomautettu ja tulot ovat pienentyneet koronakriisin vuoksi, Lamminmäki kertoo.

Alkuvaiheessa kokeilussa on mukana 17 jyväskyläläistä ravintolaa, mutta mukaan mahtuu vielä. Ravintolat ovat perustaneet kampanjaa varten erilliset MLL-annokset, joita esitellään niiden verkkosivuilla.

– Annos voi olla tyypillisesti esimerkiksi isompi määrä laatikkoruokaa, vaikkapa kilo ruokaa kympillä. Toisaalta vaihtoehtona on myös esimerkiksi lahjakortti hampurilaisravintolaan tai vaikkapa vohveliannos, eli tarjontaa on hyvin monenlaista, kuvailee Lamminmäki.

Apua antava henkilö päättää itse, mistä ravintolasta haluaa ostaa MLL-annoksen. MLL kerää ravintoloilta tiedot ostettujen annosten määrästä ja toimittaa annokset eteenpäin perheille.