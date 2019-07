MM-rallireitin romanttiset maisemat ovat tietoinen osa tv-lähetystä

Jyväskylä ajetaan muutamaksi päiväksi todella maailman kartalle. WRC-kanavan logistiikkavastaava Clint Fast tietää hyvin, että hänen tv- ja nettikanavansa MM-rallituotanto saa maailmanlaajuisen yleisön. Kanavan lähetykset satavat matkailumainosmaisuudessaan hyvää myös Jyväskylän kaupungin laariin.

Muutaman miehen tiimi urakoi Fastin johdolla parissa päivässä Suomen keikkansa päätyön. 17 000 kiloa keikkalaatikoihin pakattua teknistä kalustoa on siirretty Jyväskylän Paviljongin B-halliin ja lajiteltu lentokoneeseen, helikopteriin, autokuntiin sekä Paviljongin alueelle sijoitettaviin kokonaisuuksiin.

– Tämä työ vaatii lihaksia ja erityisosaamista. Osa miehistä täyttää molemmat vaatimukset. Esimerkiksi kaksi miestä vetävät lähetysten 20 kilometrin kaapelit. Sunnuntaina meitä oli täällä puolenkymmentä, nyt parikymmentä, ja rallin aikana tv- ja nettilähetyksessä noin 90 ihmistä. Tiedämme, että valtavat ihmismäärät seuraavat MM-rallia, toteaa Montrealin naapurista Suomeen töiden perässä muuttanut Fast.

Tv-lähetyksiä nähdään yli 140 maassa ja niitä seuraa 50 miljoonaa katsojaa. Sosiaalisen median käyttäjämäärä ylittää 114 miljoonaa. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto luettelee luvut ulkomuistista.

– Tämä täytyy hyödyntää. Jyväskylään on saapunut yksityissijoittajia ympäri Eurooppaa tapaamaan kiinnostavia peli- ja esport-alan yrityksiä. He etsivät sopivia sijoituskohteita ja hankkivat markkinatietoa toimialoista.

Monaco tunnetaan maailmalla monesta asiasta, mutta Suomesta tiedetään todella vähän. Visit Jyväskylä markkinoi Jyväskylää ja yhdeksää lähikuntaa rallivieraille. Kaupungilla on kutsuvieraana kolmisensataa päättäjää, sijoittajaa ja yrityselämän edustajaa.

– Tunnettu paikka madaltaa kynnystä tehdä matkoja tai jopa aloittaa jotain toimintaa, Koivisto toteaa.

Jyväskylän kaupunki ja autourheilun kattojärjestö AKK ovat tiivistäneet osaamistaan. Viestintäjohtaja Helinä Mäenpään mukaan yhteistyö varmistaa rallissa kävijöille myönteisiä kokemuksia.

– Kaikki rallin näkyvyys on tärkeää. Annamme videomateriaalia vapaasti WRC:n käyttöön. AKK on kehittänyt bussikuljetuksia metsätaipaleille, ja täällä on 500 akreditoitunutta median edustajaa, joista 62 prosenttia on ulkomaalaisia.

Mäenpään mukaan rallin ohessa kutsuvieraat tutustuvat Jyväskylän elinkeinoelämän ja korkeakoulujen osaamiseen.

Fastin mukaan luontoestetiikka on tärkeää rallilähetyksissä. Kaikkiaan 75 kameran ja mikrofonien materiaali editoidaan lähetykseksi Paviljongin B-hallissa olevassa kolmessa pakettiauton kokoisessa moduulissa. Yhdessä kootaan ääni, toisessa kuvamateriaali ja kolmannessa luova osuus eli takaumat, hidastukset ja kertaukset.

– Arvostan suomalaisten suoruutta ja rehellisyyttä. Kaupungin videoista poimimme lyhyitä klippejä. Erikoistaipaleiden suorien lähetysten aluissa voidaan ajaa myös hieman pitempiä osuuksia.

Ohjaaja varmistaa, että kameroilla välittyy kuvaa suomalaisesta maisemasta järvineen ja metsineen. Lähetyksen täytekuviin haetaan tietoisesti seudun kauneutta.