MTV: Poliisi epäilee sarjakuristajaa murhasta – otettiin kiinni sunnuntaina

MTV:n saamien tietojen mukaan sarjakuristajana tunnettua Michael Penttilää epäillään murhasta. Lähde kertoo, että uhri on mahdollisesti prostituoitu.

MTV:n mukaan poliisi otti sunnuntaina kiinni Pohjois-Helsingissä miehen, jota epäillään huhtikuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. Henkirikos selvisi poliisille vasta viime päivien aikana, MTV jatkaa.

Poliisi ei kuitenkaan esimerkiksi kerro, missä päin Helsinkiä henkirikos tapahtui.

Penttilä on tuomittu vuosikymmenten varrella useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on esimerkiksi kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.