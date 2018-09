MTV: Poliisi epäilee suomalaisen NHL-kiekkoilijan sekaantuneen laajaan kokaiinivyyhtiin

MTV:n Rikospaikka-ohjelman mukaan Sisä-Suomen poliisi epäilee jääkiekkoilija Jori Lehterän sekaantuneen laajaan kokaiinivyyhtiin. NHL-seura Philadelphia Flyersissä pelaava Lehterä kiistää rikosepäilyn.

MTV:n tietojen mukaan Lehterää epäillään huumausainerikoksesta poliisin tutkimassa kokaiinijutussa, jossa huumetta epäillään levitetyn Tampereen seudulle ja muualle Pirkanmaalle tammikuusta 2017 alkaen. Kokaiinikauppaa on käyty muun muassa ravintoloissa.



Epäiltyjä henkilöitä on yhteensä 23 ja Lehterä on yksi heistä. Hän on poliisikuulusteluissa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Poliisi ei ota kantaa epäiltyjen nimiin, koska esitutkinta on kesken.

Jutussa on vangittuna tällä hetkellä seitsemän henkilöä. Vangittuna olevia epäillään törkeistä huumausainerikoksista, ammattimaisesta kätkemisrikoksesta ja rahanpesusta. Vangittujen joukossa on muun muassa kiinteistönvälittäjä ja vapaapainin SM-mitalisti.

MTV:n tietojen mukaan poliisi teki kokaiinijuttuun liittyen kiinniottoja Lehterän Näsijärven rannalla sijaitsevalla mökkikiinteistöllä kesän aikana. Lehterä ei ollut tuolloin kiinniotettujen joukossa.

Espoosta kotoisin oleva Jori Lehterä on pelannut tähän mennessä neljä kautta NHL:ssä. Hänen nykyinen seuransa on Philadelphia Flyers. Aiemmin Lehterä on pelannut myös KHL:ssä ja SM-liigassa, jossa hän on edustanut Jokereita ja Tapparaa.

Leijonapaidassa Lehterä on saavuttanut olympiapronssia Sotshissa vuonna 2014, sekä MM-hopeaa saman vuoden MM-kisoissa, joissa hän oli suomalaisten paras pistemies.