MTV: Suomalainen NHL-pelaaja epäiltynä kokaiinitutkinnassa

Pirkanmaalla tutkitaan huumausainevyyhteä, jossa on takavarikoitu yhteensä kaksi kiloa kokaiinia, vahvistaa tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisista.

– Tässä on keskitytty tähän isompaan, mutta tässä on myös hormoneja ja dopingaineita ja muita melkoinen määrä myös, Kinnunen sanoo.

Epäiltyjä on yhteensä 23, joista seitsemän on vangittu. Tutkinnasta uutisoineen MTV:n mukaan yksi epäillyistä on suomalainen NHL-pelaaja Jori Lehterä. Lehterä on MTV:n mukaan kiistänyt poliisille syyllistyneensä rikokseen.

Suomalainen asianajotoimisto lähetti keskiviikkona iltapäivällä medialle tiedotteen, jossa kiitetään yhteydenotoista Jori Lehterän puolesta:

– Kiitos yhteydenotoista liittyen tämän päivän uutisointiin. Kyseessä on keskeneräinen prosessi, jota ei voi toistaiseksi kommentoida, yhteistyöterveisin asianajaja Ari Nieminen.

MTV:n mukaan poliisi teki kiinniottoja Lehterän Näsijärven rannalla sijaitsevalla mökkikiinteistöllä kesän aikana.

Lehterä, 30, on pitkän uran ulkomaiden ammattilaiskaukaloissa tehnyt hyökkääjä, jolla on myös arvokisamitaleita maajoukkueesta. Hänen nykyinen seuransa on Philadelphia Flyers.

Epäillyt toimineet eri rooleissa

Poliisi ei voi ottaa kantaa epäiltyjen henkilöllisyyteen.

– En voi vastata sellaisiin asioihin lainkaan. Kokaiinihan on tunnetusti sellaisten ihmisten aine, joilla rahaa on. Pintaliitoporukassa kokaiinia käytetään, se on sen verran kallis huume, että nämä ovat usein työssäkäyviä ihmisiä, Kinnunen sanoo.

Kinnusen mukaan epäiltyjen uskotaan toimineen erilaisissa rooleissa. Osaa epäillään huumeiden käytöstä, osaa taas esimerkiksi myynnistä. Lehterää on MTV:n tietojen mukaan kuulusteltu kokaiinin osalta epäiltynä huumausainerikoksesta. Osan tekemisiä on tutkittu muun muassa törkeinä huumausainerikoksina.